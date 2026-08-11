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Casas de campo en venta en Corinto, Grecia

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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 4
Área 350 m²
Venta Casa de 3 plantas de 350 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Semi-basement consta …
$791,075
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 150 m²
Venta Casa de 3 plantas de 150 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de…
$330,598
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 150 m²
Venta Casa de 3 plantas de 150 metros cuadrados en Peloponnese. Semi-basement consta de un a…
$519,512
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TekceTekce
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 251 m²
Venta Casa de 2 plantas de 251 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de 2 dorm…
$815,416
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Parámetros de las propiedades en Corinto, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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