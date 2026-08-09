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Adosados en Venta en Rafina, Grecia

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8 propiedades total found
Adosado Adosado 7 habitaciones en Rafina, Grecia
Adosado Adosado 7 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 7
Área 567 m²
Venta en maisonette de construcción de 567 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 4…
$409,706
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Rafina, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 4
Área 230 m²
Se vende casita de 230 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 3 niveles. La planta baja…
$720,232
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Rafina, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
Venta de maisonette de 70 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 2 niveles. Planta …
$236,142
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LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 3 habitaciones en Rafina, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 3
Área 139 m²
Venta de maisonette de 139 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Semi-b…
$403,802
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Rafina, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 3
Área 165 m²
Venta de maisonette de 165 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Semi-b…
$413,248
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Adosado Adosado en Rafina, Grecia
Adosado Adosado
Rafina, Grecia
Área 105 m²
Casa adosada en venta de 105 metros cuadrados en Attica. El adosado se encuentra en 3 nivele…
$359,100
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Rafina, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 2
Área 220 m²
Se vende casita de 220 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 3 niveles. La planta baja…
$495,898
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Adosado Adosado en Rafina, Grecia
Adosado Adosado
Rafina, Grecia
Área 300 m²
Venta zona adosada de 300 metros cuadrados en Attica. El adosado se encuentra en 4 niveles. …
$582,708
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