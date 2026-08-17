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Adosados en Venta en Koropi, Grecia

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Adosado Adosado 3 habitaciones en Koropi, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Koropi, Grecia
Dormitorios 3
Área 130 m²
La casita está ubicada en el nuevo edificio de apartamentos. Hay a la venta las siguientes u…
$318,791
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Grekodom Development
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Koropi, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Koropi, Grecia
Dormitorios 4
Área 160 m²
Se vende casita de 160 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 2 niveles. La planta baja…
$295,177
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