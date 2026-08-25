Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. El Pireo
  4. Residencial
  5. Adosado

Adosados en Venta en El Pireo, Grecia

;
Adosado Borrar
Eliminar
10 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Área 123 m²
Venta de maisonette de 123 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 niveles. Planta…
$401 441
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Área 131 m²
Venta en maisonette de construcción de 131 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2…
$631 679
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Venta en construcción maisonette de 100 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$419 152
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Área 104 m²
Venta de maisonette de 104 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 3er pi…
$289 274
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Venta de maisonette de 100 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 3a pla…
$312 888
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 5
Área 165 m²
Venta de maisonette de 165 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 niveles. 4a pla…
$755 654
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
International Property AlertsInternational Property Alerts
Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 2
Área 77 m²
Venta de maisonette de 77 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. Semi-ba…
$366 020
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Área 141 m²
Se vende casita de 141 metros cuadrados en Atenas .La casita tiene 3 niveles. El quinto piso…
$613 968
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 1 habitacion en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 1 habitacion
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Piso 1
Piraeus, Mesonet Sale, 73.29 sq.m., The status of an object: in the process of constru…
$310 272
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 1 habitacion en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 1 habitacion
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 5/2
Pireo,Maisonette Sale, 69.53 m2,Estado del objeto: en construcción,planta: 5,2 Niveles,1 Dor…
$348 375
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en El Pireo, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir