Adosados en Venta en Municipal Unit of Troizinia, Grecia

2 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 2/3
Venta de maisonette de 116 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 2 niveles. 2…
$269,868
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 2/3
$269,931
