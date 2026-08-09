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Adosados en Venta en Lavreotiki Municipal Unit, Grecia

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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lavrio, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lavrio, Grecia
Dormitorios 3
Área 125 m²
Se vende casita de 125 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 3 niveles. El semisótano …
$613,968
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lavrio, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lavrio, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Venta de maisonette de 120 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Semi-b…
$295,177
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Parámetros de las propiedades en Lavreotiki Municipal Unit, Grecia

con Vistas al mar
Baratos
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