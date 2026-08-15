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Adosados en Venta en Municipality of Paiania, Grecia

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Adosado Adosado 4 habitaciones en Paiania, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Paiania, Grecia
Dormitorios 4
Área 220 m²
Venta de maisonette de 220 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 4 niveles. Semi-b…
$354,213
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Adosado Adosado en Paiania, Grecia
Adosado Adosado
Paiania, Grecia
Área 220 m²
Se vende casita de 220 metros cuadrados en Atenas .La casita tiene 3 niveles. El sótano cons…
Precio en demanda
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Paiania, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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