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Adosados en Venta en Limenas Markopoulou, Grecia

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8 propiedades total found
Adosado Adosado 2 habitaciones en Limenas Markopoulou, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Limenas Markopoulou, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
En venta en construcción maisonette de 80 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 2 nive…
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Limenas Markopoulou, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Limenas Markopoulou, Grecia
Dormitorios 4
Área 220 m²
Venta de maisonette de 220 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 2 niveles. 1a pla…
$850,110
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Limenas Markopoulou, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Limenas Markopoulou, Grecia
Dormitorios 3
Área 90 m²
Venta de maisonette de 90 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Planta …
$306,984
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Limenas Markopoulou, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Limenas Markopoulou, Grecia
Dormitorios 5
Área 290 m²
Se vende casita de 262 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 4 niveles. El semisótano …
$472,283
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Limenas Markopoulou, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Limenas Markopoulou, Grecia
Dormitorios 3
Área 180 m²
Se vende casita de 180 metros cuadrados en Attica .La casita tiene niveles 2. La planta baja…
$377,827
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Limenas Markopoulou, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Limenas Markopoulou, Grecia
Dormitorios 4
Área 170 m²
Venta de maisonette de 170 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 4 niveles. Semi-b…
$507,705
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Limenas Markopoulou, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Limenas Markopoulou, Grecia
Dormitorios 4
Área 220 m²
Se vende casita de 220 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 3 niveles. La planta baja…
$472,283
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Limenas Markopoulou, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Limenas Markopoulou, Grecia
Dormitorios 3
Área 210 m²
Se vende casita de 210 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 4 niveles. El semisótano …
$519,512
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