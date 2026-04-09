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Adosados en Venta en Municipality of Kallithea, Grecia

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2 propiedades total found
Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Kallithea, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Kallithea, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 1/2
Venta de maisonette de 42 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 1a plan…
$297,648
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Adosado Adosado 1 habitacion en Municipality of Kallithea, Grecia
Adosado Adosado 1 habitacion
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 1/2
Venta zona adosada de 42 metros cuadrados en Atenas. El adosado se encuentra en 2 niveles. L…
$297,259
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