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Adosados en Venta en Municipal Unit of Neo Psychiko, Grecia

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10 propiedades total found
Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 125 m²
Venta en construcción maisonette de 125 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 ni…
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 124 m²
Venta en construcción maisonette de 124 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 ni…
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 125 m²
Venta en construcción maisonette de 125 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 ni…
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 127 m²
Venta en construcción maisonette de 127 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 ni…
$818,231
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Adosado Adosado en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Área 163 m²
Casa adosada en venta con una superficie de 163 metros cuadrados en Atenas. El adosado se en…
$940,374
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 5
Área 250 m²
Se vende casita de 250 metros cuadrados en Atenas .La casita tiene 3 niveles. La planta baja…
$1,77M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 208 m²
Venta en construcción maisonette de 208 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$1,65M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 280 m²
Venta de maisonette de 280 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. Semi-b…
$897,339
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 190 m²
Venta de maisonette de 190 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. Planta…
$625,776
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 138 m²
Venta en construcción maisonette de 138 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$779,268
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Neo Psychiko, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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