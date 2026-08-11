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Adosados en Venta en Municipal Unit of Elliniko, Grecia

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2 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Dormitorios 3
Área 105 m²
Venta de maisonette de 105 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 5a pla…
$560,837
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Dormitorios 3
Área 145 m²
Venta de maisonette de 145 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 4a pla…
$401,441
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Elliniko, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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