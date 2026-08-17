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Adosados en Venta en Markopoulo, Grecia

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Adosado Adosado 3 habitaciones en Markopoulo, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Markopoulo, Grecia
Dormitorios 3
Área 180 m²
Se vende casita de 180 metros cuadrados en Atenas .La casita tiene 2 niveles. La planta baja…
$212,528
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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