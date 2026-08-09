Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Kalyvia Thorikou
  4. Residencial
  5. Adosado

Adosados en Venta en Kalyvia Thorikou, Grecia

;
Adosado Borrar
Eliminar
9 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 4
Área 198 m²
Se vende casita de 198 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 3 niveles. La planta baja…
$448,669
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado en Kalyvia Thorikou, Grecia
Adosado Adosado
Kalyvia Thorikou, Grecia
Área 150 m²
Venta de una maisonette en construcción de 150 metros cuadrados, dividida en 2 niveles. Año …
$259,756
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 3
Área 270 m²
Venta de maisonette de 270 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Semi-b…
$732,039
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Adosado Adosado 4 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 4
Área 236 m²
Venta de maisonette de 236 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 4 niveles. Semi-b…
$377,827
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 4 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 4
Área 220 m²
Venta de maisonette de 220 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Planta…
$684,811
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 4 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 4
Área 277 m²
Venta de maisonette de 277 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 4 niveles. Semi-b…
$472,283
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 3
Área 288 m²
Venta de maisonette de 288 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 4 niveles. Semi-b…
$501,801
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 4 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 4
Área 279 m²
Venta de maisonette de 279 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 4 niveles. Planta…
$796,565
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 4 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 4
Área 180 m²
Venta de maisonette de 180 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Planta…
$434,501
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir