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Casas de campo en venta en Municipal Unit of Neo Psychiko, Grecia

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8 propiedades total found
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 6
Área 176 m²
Venta Casa de 3 plantas de 176 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de 2 dormitori…
$590,354
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 4
Área 280 m²
Venta Casa de 2 plantas de 280 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de salón con c…
$767,461
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 180 m²
Venta casa de 2 plantas de 180 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de un dormitor…
$3,37M
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 91 m²
Venta Casa de 2 plantas de 91 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de un almacén…
$413,248
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 4
Área 300 m²
Venta Casa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de 3 dormitori…
$938,663
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Casa de campo en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Casa de campo
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Área 215 m²
Venta casa de 4 plantas con una superficie de 215 metros cuadrados en Atenas. La planta baja…
$763,628
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Casa de campo en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Casa de campo
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Área 320 m²
Venta Casa de 1 plantas de 320 metros cuadrados en Atenas. Una vista de la ciudad se abre de…
$2,60M
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 168 m²
Venta Casa de 1 plantas de 168 metros cuadrados en Atenas. La casa consta de 3 dormitorios, …
$826,496
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Neo Psychiko, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
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