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Casas de campo en venta en El Pireo, Grecia

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5 propiedades total found
Casa de campo en Municipality of Piraeus, Grecia
Casa de campo
Municipality of Piraeus, Grecia
Área 75 m²
Se vende terreno de 150 metros cuadrados en Atenas. La parcela se encuentra en la zona del Pireo
$306 984
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Casa de campo en Municipality of Piraeus, Grecia
Casa de campo
Municipality of Piraeus, Grecia
Área 200 m²
El edificio tiene 200 metros cuadrados en una parcela de 120 metros cuadrados, cerca del pue…
$519 512
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 2
Área 68 m²
Venta Casa de 1 plantas de 68 metros cuadrados en Atenas. La casa consta de 2 dormitorios, s…
$253 852
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Área 157 m²
Venta Casa de 2 plantas de 157 metros cuadrados en Atenas. 1a planta consta de un dormitorio…
$377 827
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Venta Casa de 4 plantas de 120 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de 2 dormitori…
$590 354
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Parámetros de las propiedades en El Pireo, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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