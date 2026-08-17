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Casas de campo en venta en Markopoulo, Grecia

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5 propiedades total found
Casa de campo 3 habitaciones en Markopoulo, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Markopoulo, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Se vende casa de 2 plantas de 120 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un alm…
$247,949
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Casa de campo 4 habitaciones en Markopoulo, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Markopoulo, Grecia
Dormitorios 4
Área 380 m²
Se vende villa de 3 plantas de 380 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un do…
$920,953
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Casa de campo 5 habitaciones en Markopoulo, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Markopoulo, Grecia
Dormitorios 5
Área 200 m²
En venta en construcción casa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en Attica. La planta baja…
$277,467
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Casa de campo en Markopoulo, Grecia
Casa de campo
Markopoulo, Grecia
Área 201 m²
Venta casa de 3 plantas de 201 metros cuadrados en Attica. La primera planta consta de 2 dor…
$548,431
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Casa de campo en Markopoulo, Grecia
Casa de campo
Markopoulo, Grecia
Área 120 m²
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 120 metros cuadrados en Attica en construcción…
$439,887
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