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Casas de campo en venta en Kalyvia Thorikou, Grecia

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15 propiedades total found
Casa de campo 1 habitacion en Kalyvia Thorikou, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 1
Área 80 m²
En venta en construcción casa de 1 piso de 80 metros cuadrados en Attica. La casa consta de …
$198,359
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Casa de campo 6 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 6
Área 450 m²
Se vende casa de 3 plantas de 450 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 2 dor…
$1,30M
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Casa de campo 7 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 7
Área 250 m²
En venta casa de 2 plantas de 250 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 4 dor…
$413,248
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LDV InvestLDV Invest
Casa de campo 5 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 5
Área 240 m²
Se vende casa de 2 pisos de 240 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 3 dormi…
$708,425
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Casa de campo 7 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 7
Área 290 m²
Se vende casa de 3 plantas de 290 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 3 dor…
$625,776
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Casa de campo en Kalyvia Thorikou, Grecia
Casa de campo
Kalyvia Thorikou, Grecia
Área 500 m²
Se ofrece a la venta una casa unifamiliar de 500 metros cuadrados en la parcela de 24500 met…
$708,425
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Casa de campo 3 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 3
Área 110 m²
En venta casa de 1 piso de 110 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 3 dormitorios, …
$767,461
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Casa de campo en Kalyvia Thorikou, Grecia
Casa de campo
Kalyvia Thorikou, Grecia
Área 360 m²
Hay a la venta una casa unifamiliar de 3 plantas en construcción. Está situado en la zona de…
Precio en demanda
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Casa de campo 8 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 8
Área 428 m²
Venta Casa de 3 plantas de 428 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$2,48M
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Casa de campo 5 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 5
Área 300 m²
Se vende casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 2 dor…
$395,537
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Casa de campo 4 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 4
Área 320 m²
Se vende casa de 3 pisos de 320 metros cuadrados en Attica. El sótano consta de 3 trasteros.…
$826,496
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Casa de campo 3 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 3
Área 180 m²
Se vende casa de 2 plantas de 180 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de sala …
$377,827
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Casa de campo 4 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 4
Área 300 m²
Venta Casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$708,425
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Casa de campo en Kalyvia Thorikou, Grecia
Casa de campo
Kalyvia Thorikou, Grecia
Área 165 m²
Venta casa de 3 plantas de 165 metros cuadrados en Attica. La primera planta consta de un do…
$404,954
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Casa de campo en Kalyvia Thorikou, Grecia
Casa de campo
Kalyvia Thorikou, Grecia
Área 253 m²
Venta casa de 3 plantas con una superficie de 253 metros cuadrados en Atenas. La planta baja…
$561,151
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