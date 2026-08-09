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Casas de campo en venta en Lavreotiki Municipal Unit, Grecia

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Lavrio
3
Casa de campo Borrar
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3 propiedades total found
Casa de campo 1 habitacion en Lavrio, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Lavrio, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
$157,324
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Casa de campo 1 habitacion en Lavrio, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Lavrio, Grecia
Dormitorios 1
Área 87 m²
Venta Casa de 1 plantas de 87 metros cuadrados en Attica. La casa consta de un dormitorio, s…
$366,020
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Grekodom Development
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Casa de campo en Lavrio, Grecia
Casa de campo
Lavrio, Grecia
Área 150 m²
Venta Casa de 1 plantas de 150 metros cuadrados en Attica. La casa está situada en la zona…
$153,492
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Parámetros de las propiedades en Lavreotiki Municipal Unit, Grecia

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