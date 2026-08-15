Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Marathon
  4. Residencial
  5. Casa de campo

Casas de campo en venta en Marathon, Grecia

;
Casa de campo Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Casa de campo 8 habitaciones en Marathon, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Marathon, Grecia
Dormitorios 8
Área 480 m²
Venta casa de 3 plantas de 480 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 3 dormitori…
$602,161
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 5 habitaciones en Marathon, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Marathon, Grecia
Dormitorios 5
Área 244 m²
Venta Casa de 3 plantas de 244 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de salón con…
$495,898
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 3 habitaciones en Marathon, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Marathon, Grecia
Dormitorios 3
Área 200 m²
En venta 1 - casa de una planta de 200 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 3 dormi…
$649,390
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
International Property AlertsInternational Property Alerts
Casa de campo en Marathon, Grecia
Casa de campo
Marathon, Grecia
Área 184 m²
Venta Casa de 1 plantas de 184 metros cuadrados en Attica. ------- Luxury Three-Level Mai…
$678,907
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir