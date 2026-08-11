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Casas de campo en venta en Municipal Unit of Elliniko, Grecia

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Casa de campo en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Casa de campo
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Área 215 m²
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 215 metros cuadrados en Attica. La primera pla…
$354,195
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Dormitorios 4
Área 180 m²
Se vende casa de 3 plantas de 180 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de 2 dor…
$177,106
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Casa de campo 8 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Dormitorios 8
Área 526 m²
En venta antigua construcción casa de 3 plantas de 268 metros cuadrados en Atenas. La planta…
$566,740
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Dormitorios 4
Área 163 m²
Venta Casa de 3 plantas de 163 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de salón con c…
$212,528
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