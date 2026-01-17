Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas de campo en venta en Alemania

Renania del Norte-Westfalia
5 propiedades total found
Casa de campo 8 habitaciones en Dortmund, Alemania
Casa de campo 8 habitaciones
Dortmund, Alemania
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 382 m²
Número de plantas 3
Full description: 1957/ 2019 House area 382 m2 8 rooms 6 bedrooms 5 bathrooms 4 parking spac…
$2,27M
Casa de campo en 49632, Alemania
Casa de campo
49632, Alemania
Área 233 m²
Número de plantas 2
The object is located in the state of Lower Saxony. Part of the Cloppenburg district. The po…
$685,464
Casa de campo 13 habitaciones en Pulheim, Alemania
Casa de campo 13 habitaciones
Pulheim, Alemania
Habitaciones 13
Área 360 m²
Número de plantas 3
Full description: Modern residential
$2,17M
Casa de campo 10 habitaciones en Wurselen, Alemania
Casa de campo 10 habitaciones
Wurselen, Alemania
Habitaciones 10
Número de plantas 2
Full description: The cottage house is located near the city of Würselen, 10 km from the city center
$1,74M
Casa de campo en Mulheim an der Ruhr, Alemania
Casa de campo
Mulheim an der Ruhr, Alemania
Área 257 m²
Número de plantas 2
Full description: Excellent condition of the object 15-18 minutes to Düsseldorf by car …
$1,45M
