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Locales comerciales en venta en Alemania

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311 propiedades total found
Propiedad comercial 3 200 m² en Niesky, Alemania
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Propiedad comercial 3 200 m²
Niesky, Alemania
Área 3 200 m²
- Lo siento. Sin intermediarios - Propiedad comercial en la frontera 59-900 (Zgorzelec/Görli…
$909,950
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Vendedor particular
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Hotel 700 m² en Dietzenbach, Alemania
Hotel 700 m²
Dietzenbach, Alemania
Habitaciones 36
Área 700 m²
Número de plantas 4
Hotel centralizado en Frankfurt am Main Superficie total: unos 700 metros cuadrados. …
$3,92M
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ESTATE-SERVICE24
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Tienda 1 100 m² en Reinheim, Alemania
Tienda 1 100 m²
Reinheim, Alemania
Área 1 100 m²
Supermercado Edeka en buenas condiciones con un largo contrato de arrendamiento en el estado…
$3,00M
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ESTATE-SERVICE24
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3*** Modern Hotel for Sale in Bremen en Bremen, Alemania
3*** Modern Hotel for Sale in Bremen
Bremen, Alemania
El hotel, con excelentes conexiones de transporte, cuenta con un total de 80 habitaciones.El…
$7,96M
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Care Property with Long-Term Returns – Invest in Boxberg (Saxony) en BoxbergOL Hamor, Alemania
Care Property with Long-Term Returns – Invest in Boxberg (Saxony)
BoxbergOL Hamor, Alemania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Número de plantas 2
🔹 Instalación de cuidado establecida con 56 unidades – 51 apartamentos individuales, 5 apart…
Precio en demanda
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Investment Property in 42105 Wuppertal, Germany en Wuppertal, Alemania
Investment Property in 42105 Wuppertal, Germany
Wuppertal, Alemania
Área 613 m²
Número de plantas 4
Edificio residencial generador de ingresos en venta en la vibrante ciudad de Wuppertal, Rena…
$633,161
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TekceTekce
Propiedad comercial 1 400 m² en Heilbronn, Alemania
Propiedad comercial 1 400 m²
Heilbronn, Alemania
Área 1 400 m²
$6,10M
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ESTATE-SERVICE24
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Hotel 1 500 m² en Offenbach del Meno, Alemania
Hotel 1 500 m²
Offenbach del Meno, Alemania
Habitaciones 50
Área 1 500 m²
Número de plantas 4
Aparthotel en la zona de la estación ferroviaria principal Frankfurt am Main. Acuerdo de ar…
$9,22M
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Tienda 1 182 m² en Alemania
Tienda 1 182 m²
Alemania
Área 1 182 m²
•Plot area: approx. 3475 m²•Usable area: approx. 1182 m²•Retail area: approx. 800 m²•Year of…
$6,04M
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Edificio rentable 150 m² en Monchengladbach, Alemania
Edificio rentable 150 m²
Monchengladbach, Alemania
Área 150 m²
Inversión: Una casa de dos familias convertido en un albergue de trabajadores. 41066 Mönchen…
$347,961
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Edificio rentable 3 578 m² en Datteln, Alemania
Edificio rentable 3 578 m²
Datteln, Alemania
Área 3 578 m²
Número de plantas 4
Instalación altamente rentable con buenas perspectivas a corto plazo!1) edificio de apartame…
$2,32M
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Аталанта
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Hotel 3 431 m² en Baviera, Alemania
Hotel 3 431 m²
Baviera, Alemania
Área 3 431 m²
Número de plantas 3
•Basement: approx. 1278 m²•First floor: approx. 1115 m²•Upper floor: approx. 1038 m²•Number …
$10,44M
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Hotel 2 600 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Hotel 2 600 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 72
Área 2 600 m²
Número de plantas 3
4 * hotel en la zona del aeropuerto. Frankfurt am Main en buenas condiciones. Número de nú…
$7,26M
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ESTATE-SERVICE24
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Tienda en Baviera, Alemania
Tienda
Baviera, Alemania
La propiedad propuesta se encuentra en Krumbach, la segunda ciudad más grande del distrito b…
$7,51M
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Tienda 633 m² en Baviera, Alemania
Tienda 633 m²
Baviera, Alemania
Área 633 m²
A high-quality property with attractive architecture, it is protected by the state.It is loc…
$1,74M
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Edificio rentable 630 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Edificio rentable 630 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 21
Área 630 m²
Número de plantas 3
Nueva casa para 7 apartamentos con aparcamiento subterráneo para cada apartamento en una zon…
$5,88M
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Edificio rentable 371 m² en Wuppertal, Alemania
Edificio rentable 371 m²
Wuppertal, Alemania
Área 371 m²
Número de plantas 3
Descripción completa:Apartamento casa con excelente ubicación en la zona.cerca de la estació…
$488,039
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Аталанта
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Edificio rentable 496 m² en Duisburgo, Alemania
Edificio rentable 496 m²
Duisburgo, Alemania
Área 496 m²
Número de plantas 4
Apartamento en venta en Duisburg 47169Superficie de la vivienda 496 m2Se alquilan 5 apartame…
$498,609
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De inversiones 80 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
De inversiones 80 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 3
Área 80 m²
Número de plantas 2
Kindergarten en un edificio residencial / nuevo edificio en la planta baja con una ubicación…
$2,88M
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Hotel 15 879 m² en Dusseldorf, Alemania
Hotel 15 879 m²
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 455
Área 15 879 m²
$115,86M
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Edificio rentable 1 690 m² en Múnich, Alemania
Edificio rentable 1 690 m²
Múnich, Alemania
Área 1 690 m²
Número de plantas 5
Edificio de apartamentos con 27 apartamentos, con locales comerciales en la planta baja. Hay…
$13,95M
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Hotel en Hamburgo, Alemania
Hotel
Hamburgo, Alemania
Habitaciones 100
4 * hotel situado cerca del aeropuerto de Hamburgo con contratos con una empresa de gestión.…
$25,93M
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5***** Hotel for Sale in Berlin en Berlín, Alemania
5***** Hotel for Sale in Berlin
Berlín, Alemania
Área 5 000 m²
Superficie: 8.000 m2.Varios inquilinos comerciales.Número de habitación: 140.Espacios de est…
$40,38M
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Edificio rentable 980 m² en Hamburgo, Alemania
Edificio rentable 980 m²
Hamburgo, Alemania
Área 980 m²
Número de plantas 5
Edificio de apartamentos con una ubicación céntrica en Hamburgo. La casa cuenta con 20 unida…
$5,42M
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De inversiones 85 m² en Berlín, Alemania
De inversiones 85 m²
Berlín, Alemania
Habitaciones 3
Área 85 m²
Número de plantas 7
Paquete de 3 apartamentos en un nuevo edificio en la zona Berlin-Mitte para alquiler. …
$993,460
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Tienda 1 339 m² en Baviera, Alemania
Tienda 1 339 m²
Baviera, Alemania
Área 1 339 m²
The property consists of a shop and a bistro. Store: • Rental area: approx. 1000 m² + 339 …
$2,44M
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Hotel 1 850 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Hotel 1 850 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 55
Área 1 850 m²
Número de plantas 4
4* Hotel boutique en el centro de Frankfurt cerca de la estación de tren. El hotel ha sido c…
$16,37M
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Edificio rentable 362 m² en Herne, Alemania
Edificio rentable 362 m²
Herne, Alemania
Área 362 m²
Número de plantas 3
very nice house built in 1914/1973 in a good area in the city of Herne in  the house has 7…
$406,699
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Tienda 1 000 m² en Senden, Alemania
Tienda 1 000 m²
Senden, Alemania
Área 1 000 m²
Nuevo supermercado de red (entrega - 2021 ) en Ulm con un arrendamiento a largo plazo. Supe…
$4,15M
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De inversiones 1 100 m² en Bielefeld, Alemania
De inversiones 1 100 m²
Bielefeld, Alemania
Habitaciones 200
Área 1 100 m²
Número de plantas 5
Clínica de rehabilitación moderna con un arrendamiento a largo plazo. Número de habitacion…
$9,34M
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