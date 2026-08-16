Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Residencial
  4. Estudio

Estudios en venta en Alemania

;
Múnich
6
Berlín
12
Baviera
8
Baja Sajonia
4
Mostrar más
Estudio Borrar
Eliminar
30 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Múnich, Alemania
Estudio 1 habitación
Múnich, Alemania
Habitaciones 1
Área 59 m²
Número de plantas 3
Apartamento ático de 1 habitación con terraza en la azotea se encuentra en la 3a planta en u…
$664,811
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Estudio 2 habitaciones en Gelsenkirchen, Alemania
Estudio 2 habitaciones
Gelsenkirchen, Alemania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Número de plantas 5
Luminoso apartamento estudio con una logística y una plaza de aparcamiento en Gelsenkirchen …
$83,790
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Múnich, Alemania
Estudio 1 habitación
Múnich, Alemania
Habitaciones 1
Área 42 m²
Número de plantas 4
Apartamento de 1 dormitorio en buen estado en el distrito central de Munich. La plomería ind…
$501,524
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
International Property AlertsInternational Property Alerts
Estudio 2 habitaciones en Gelsenkirchen, Alemania
Estudio 2 habitaciones
Gelsenkirchen, Alemania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Acogedor apartamento estudio con una logística y una plaza de aparcamiento en Gelsenkirchen …
$95,428
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitacion en Damp, Alemania
Estudio 1 habitacion
Damp, Alemania
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Número de plantas 5
$177,882
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Hamburgo, Alemania
Estudio 1 habitación
Hamburgo, Alemania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 2/5
Nuevo desarrollo con alto nivel de energía KfW 40🍽️ Cocinas y baños totalmente equipados 📍 M…
$314,795
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Estudio 1 habitación en Hamburgo, Alemania
Estudio 1 habitación
Hamburgo, Alemania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Un estudio llave en mano con una superficie de 25.72 metros cuadrados en un nuevo edificio e…
$316,442
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Damp, Alemania
Estudio 1 habitación
Damp, Alemania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 2/5
Live & Invest in the Baltic Sea Resort of Damp🏖️ Exclusivo Nuevo Desarrollo en Damp – Vivir …
$218,087
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitacion en Eglfing, Alemania
Estudio 1 habitacion
Eglfing, Alemania
Dormitorios 1
Área 59 m²
Número de plantas 3
Apartamento ático de 1 habitación con terraza en la azotea se encuentra en la 3a planta en u…
$662,289
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Hanóver, Alemania
Estudio 1 habitación
Hanóver, Alemania
Habitaciones 1
Área 36 m²
Número de plantas 6
Este condominio bien mantenido de 1 habitación se encuentra en el suburbio de Hannover - Lan…
$172,718
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Estudio 1 habitacion en Berlín, Alemania
Estudio 1 habitacion
Berlín, Alemania
Dormitorios 1
Área 42 m²
Número de plantas 4
Apartamento de 1 dormitorio en una casa de 4 plantas con una fachada luminosa, balcones eleg…
$313,716
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitacion en Berlín, Alemania
Estudio 1 habitacion
Berlín, Alemania
Dormitorios 1
Área 27 m²
Número de plantas 11
Apartamento de 1 dormitorio en venta cerca del terraplén del río Spree. Este complejo único …
$354,383
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Berlín, Alemania
Estudio 1 habitación
Berlín, Alemania
Habitaciones 1
Área 27 m²
Número de plantas 11
Apartamento de 1 dormitorio en venta cerca del terraplén del río Spree. Este complejo único …
$329,245
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Estudio 1 habitacion en Berlín, Alemania
Estudio 1 habitacion
Berlín, Alemania
Dormitorios 1
Área 45 m²
Número de plantas 4
Un antiguo edificio bien cuidado con ascensor en la zona de Berlín - Friedrichshain-Kreuzber…
$290,478
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Berlín, Alemania
Estudio 1 habitación
Berlín, Alemania
Habitaciones 1
Área 45 m²
Número de plantas 4
Un antiguo edificio bien cuidado con ascensor en la zona de Berlín - Friedrichshain-Kreuzber…
$269,873
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Estudio 1 habitación en Berlín, Alemania
Estudio 1 habitación
Berlín, Alemania
Habitaciones 1
Área 42 m²
Número de plantas 4
Apartamento de 1 dormitorio en una casa de 4 plantas con una fachada luminosa, balcones eleg…
$291,462
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Estudio 1 habitación en Berlín, Alemania
Estudio 1 habitación
Berlín, Alemania
Habitaciones 1
Área 41 m²
Número de plantas 4
Apartamento amplio de 1 habitación con techos altos se encuentra en un hermoso edificio anti…
$323,847
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Estudio 1 habitación en Múnich, Alemania
Estudio 1 habitación
Múnich, Alemania
Habitaciones 1
Área 42 m²
Número de plantas 6
El apartamento está situado en la primera planta de un pequeño complejo residencial de 20 ap…
$377,822
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Estudio 1 habitacion en Múnich, Alemania
Estudio 1 habitacion
Múnich, Alemania
Dormitorios 1
Área 42 m²
Número de plantas 6
El apartamento está situado en la primera planta de un pequeño complejo residencial de 20 ap…
$406,669
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitacion en Berlín, Alemania
Estudio 1 habitacion
Berlín, Alemania
Dormitorios 1
Área 65 m²
Número de plantas 2
El edificio clásico de la vuelta del siglo impresiona con detalles típicos del antiguo edifi…
$435,717
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitacion en Berlín, Alemania
Estudio 1 habitacion
Berlín, Alemania
Dormitorios 1
Área 46 m²
Número de plantas 6
Este apartamento de 1 dormitorio con un diseño reflexivo es un lugar ideal para vivir en una…
$441,526
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Hanóver, Alemania
Estudio 1 habitación
Hanóver, Alemania
Habitaciones 1
Área 40 m²
Número de plantas 5
Apartamento de 1 dormitorio con terraza en el distrito central de Hanover - Nordstadt. Los m…
$329,245
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Estudio 1 habitacion en 14, Alemania
Estudio 1 habitacion
14, Alemania
Dormitorios 1
Área 36 m²
Número de plantas 6
Este condominio bien mantenido de 1 habitación se encuentra en el suburbio de Hannover - Lan…
$185,906
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Múnich, Alemania
Estudio 1 habitación
Múnich, Alemania
Habitaciones 1
Área 34 m²
Número de plantas 5
Apartamento de 1 habitación con balcón en Múnich cerca del jardín inglés. El equipo incluy…
$377,714
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Estudio 1 habitacion en Berlín, Alemania
Estudio 1 habitacion
Berlín, Alemania
Dormitorios 1
Área 41 m²
Número de plantas 4
Apartamento amplio de 1 habitación con techos altos se encuentra en un hermoso edificio anti…
$348,573
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Berlín, Alemania
Estudio 1 habitación
Berlín, Alemania
Habitaciones 1
Área 65 m²
Número de plantas 2
El edificio clásico de la vuelta del siglo impresiona con detalles típicos del antiguo edifi…
$404,809
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Estudio 1 habitacion en Grunwalder Forst, Alemania
Estudio 1 habitacion
Grunwalder Forst, Alemania
Dormitorios 1
Área 42 m²
Número de plantas 4
Apartamento de 1 dormitorio en buen estado en el distrito central de Munich. La plomería ind…
$499,622
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitacion en Múnich, Alemania
Estudio 1 habitacion
Múnich, Alemania
Dormitorios 1
Área 34 m²
Número de plantas 5
Apartamento de 1 habitación con balcón en Múnich cerca del jardín inglés.El equipo incluye:-…
$406,553
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitacion en 6, Alemania
Estudio 1 habitacion
6, Alemania
Dormitorios 1
Área 40 m²
Número de plantas 5
Apartamento de 1 dormitorio con terraza en el distrito central de Hanover - Nordstadt.Los ma…
$354,383
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Berlín, Alemania
Estudio 1 habitación
Berlín, Alemania
Habitaciones 1
Área 46 m²
Número de plantas 6
Este apartamento de 1 dormitorio con un diseño reflexivo es un lugar ideal para vivir en una…
$410,206
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch

Parámetros de las propiedades en Alemania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir