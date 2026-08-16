Tiendas en venta en Alemania

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32 propiedades total found
Tienda 1 100 m² en Reinheim, Alemania
Tienda 1 100 m²
Reinheim, Alemania
Área 1 100 m²
Supermercado Edeka en buenas condiciones con un largo contrato de arrendamiento en el estado…
$3,00M
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Tienda 1 182 m² en Alemania
Tienda 1 182 m²
Alemania
Área 1 182 m²
•Plot area: approx. 3475 m²•Usable area: approx. 1182 m²•Retail area: approx. 800 m²•Year of…
$6,04M
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Tienda en Baviera, Alemania
Tienda
Baviera, Alemania
La propiedad propuesta se encuentra en Krumbach, la segunda ciudad más grande del distrito b…
$7,51M
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Tienda 633 m² en Baviera, Alemania
Tienda 633 m²
Baviera, Alemania
Área 633 m²
A high-quality property with attractive architecture, it is protected by the state.It is loc…
$1,74M
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Tienda 1 339 m² en Baviera, Alemania
Tienda 1 339 m²
Baviera, Alemania
Área 1 339 m²
The property consists of a shop and a bistro. Store: • Rental area: approx. 1000 m² + 339 …
$2,44M
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Tienda 1 000 m² en Senden, Alemania
Tienda 1 000 m²
Senden, Alemania
Área 1 000 m²
Nuevo supermercado de red (entrega - 2021 ) en Ulm con un arrendamiento a largo plazo. Supe…
$4,15M
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Tienda 1 513 m² en Herne, Alemania
Tienda 1 513 m²
Herne, Alemania
Área 1 513 m²
Renny or Penny Market is a German chain of discount supermarkets with headquarters in Cologn…
$3,25M
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Tienda 9 700 m² en Saarbruecken, Alemania
Tienda 9 700 m²
Saarbruecken, Alemania
Área 9 700 m²
Hipermercado de cadena con una rama KFC / + ramas de otras 2 empresas de cadena conocidas co…
$12,79M
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Tienda 800 m² en Esslingen am Neckar, Alemania
Tienda 800 m²
Esslingen am Neckar, Alemania
Área 800 m²
La nueva tienda de red ROSSMANN en la planta baja de un edificio residencial con un largo ar…
$4,03M
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Tienda 1 724 m² en Baviera, Alemania
Tienda 1 724 m²
Baviera, Alemania
Área 1 724 m²
Annual rent: €151,387.92 Profitability: approx. 7.28% The shopping park in Höchstadt an der…
$2,40M
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Tienda 2 000 m² en Darmstadt, Alemania
Tienda 2 000 m²
Darmstadt, Alemania
Área 2 000 m²
Centro comercial con un supermercado NETTO y otras cadenas con contratos a largo plazo en lo…
$6,92M
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Tienda 4 600 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Tienda 4 600 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 4 600 m²
Edificio residencial y comercial totalmente alquilado en el suburbio más cercano de Frankfur…
$13,08M
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Tienda 575 m² en Alemania
Tienda 575 m²
Alemania
Área 575 m²
We offer attractive retail space in the prestigious area of Glauchau. The retail space is le…
$1,86M
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Tienda 3 000 m² en 11, Alemania
Tienda 3 000 m²
11, Alemania
Área 3 000 m²
El supermercado REWE y la tienda DM drogue en el estado federal de Reynalad-Pfalz- en los su…
$15,44M
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Tienda 1 100 m² en Sielmingen, Alemania
Tienda 1 100 m²
Sielmingen, Alemania
Área 1 100 m²
El nuevo supermercado Lidl en la planta baja de un edificio residencial con un largo contrat…
$4,84M
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Tienda 1 300 m² en Baviera, Alemania
Tienda 1 300 m²
Baviera, Alemania
Área 1 300 m²
Main parameters: • Year of construction: 2010 / Expansion in 2021 • Usable area: 1300 m² •…
$2,61M
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Tienda 1 990 m² en Sajonia-Anhalt, Alemania
Tienda 1 990 m²
Sajonia-Anhalt, Alemania
Área 1 990 m²
Plot area: 7504 m² Year of construction: 2007 Parking spaces: 95 Total rentable area: appro…
$1,39M
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Tienda 600 m² en Múnich, Alemania
Tienda 600 m²
Múnich, Alemania
Área 600 m²
Product Network Store - EDEKA Supermercado en Munich! Edeka Group es la mayor empresa alem…
$4,73M
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Tienda 963 m² en Altenburg, Alemania
Tienda 963 m²
Altenburg, Alemania
Área 963 m²
Ready-to-lease business-supermarket Net potential for cost reduction.Possibility of increasi…
$697,082
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Tienda 1 100 m² en Pforzheim, Alemania
Tienda 1 100 m²
Pforzheim, Alemania
Área 1 100 m²
Supermercado en cadena Nettov en Pforzheim con una población de más de 120 mil personas. Con…
$4,03M
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Tienda 1 068 m² en Berlín, Alemania
Tienda 1 068 m²
Berlín, Alemania
Área 1 068 m²
Shop with prior permission for construction.Suitable for residential and commercial construc…
$5,34M
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Tienda 1 100 m² en Reinheim, Alemania
Tienda 1 100 m²
Reinheim, Alemania
Área 1 100 m²
Edeka Supermercado está en buenas condiciones con un largo contrato de arrendamiento en el e…
$3,02M
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Tienda 3 000 m² en Mommenheim, Alemania
Tienda 3 000 m²
Mommenheim, Alemania
Área 3 000 m²
Supermercado REWE y c drogeria store DM en el estado federal de Rheinlad-Palatinate en los s…
$15,57M
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Tienda 800 m² en Esslingen am Neckar, Alemania
Tienda 800 m²
Esslingen am Neckar, Alemania
Área 800 m²
Rossmann cadena con alto rendimiento en el suburbio de Stuttgart en la planta baja en un edi…
$4,07M
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Tienda 600 m² en Múnich, Alemania
Tienda 600 m²
Múnich, Alemania
Área 600 m²
Supermercado EDEKA en Munich!Edeka Group es la mayor empresa alemana de supermercados desde …
$4,76M
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Tienda 5 351 m² en Malchin, Alemania
Tienda 5 351 m²
Malchin, Alemania
Habitaciones 160
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 5 351 m²
Número de plantas 3
Precio en demanda
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Tienda 1 000 m² en Senden, Alemania
Tienda 1 000 m²
Senden, Alemania
Área 1 000 m²
Nuevo supermercado de cadena (entrega - 2021) en Ulm con un contrato de arrendamiento largo.…
$4,18M
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Tienda 9 700 m² en Saarbruecken, Alemania
Tienda 9 700 m²
Saarbruecken, Alemania
Área 9 700 m²
Un hipermercado de red con una rama de ramas KFC/+ de otras 2 empresas de red conocidas con …
$12,90M
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Tienda 1 100 m² en Sielmingen, Alemania
Tienda 1 100 m²
Sielmingen, Alemania
Área 1 100 m²
Nuevo supermercado Lidl en la primera planta de un edificio residencial con un largo contrat…
$4,88M
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Tienda 1 100 m² en Pforzheim, Alemania
Tienda 1 100 m²
Pforzheim, Alemania
Área 1 100 m²
Supermercado de red Netto en Pforzheim con una población de más de 120 mil personas.Acuerdo …
$4,07M
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