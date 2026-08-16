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Inversiones Inmobiliarias en Alemania

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Múnich
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Fráncfort del Meno
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4
Hesse
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33 propiedades total found
De inversiones 80 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
De inversiones 80 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 3
Área 80 m²
Número de plantas 2
Kindergarten en un edificio residencial / nuevo edificio en la planta baja con una ubicación…
$2,88M
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De inversiones 85 m² en Berlín, Alemania
De inversiones 85 m²
Berlín, Alemania
Habitaciones 3
Área 85 m²
Número de plantas 7
Paquete de 3 apartamentos en un nuevo edificio en la zona Berlin-Mitte para alquiler. …
$993,460
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De inversiones 1 100 m² en Bielefeld, Alemania
De inversiones 1 100 m²
Bielefeld, Alemania
Habitaciones 200
Área 1 100 m²
Número de plantas 5
Clínica de rehabilitación moderna con un arrendamiento a largo plazo. Número de habitacion…
$9,34M
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De inversiones 15 500 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
De inversiones 15 500 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 15 500 m²
El paquete de locales comerciales incluye 3 propiedades (unidades residenciales y comerciale…
$52,59M
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De inversiones 120 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
De inversiones 120 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 3
Área 120 m²
Número de plantas 50
Apartamentos de servicio en ciudades como Frankfurt am Main son una opción ideal para invers…
$5,19M
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De inversiones 121 m² en Múnich, Alemania
De inversiones 121 m²
Múnich, Alemania
Área 121 m²
Número de plantas 5
Apartamentos en el nuevo edificio de Munich en una zona tranquila y tranquila: apartamentos …
$1,88M
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TekceTekce
De inversiones 949 m² en Bulau, Alemania
De inversiones 949 m²
Bulau, Alemania
Área 949 m²
Número de plantas 4
Paquete de locales comerciales con arrendamientos indizados a largo plazo en los suburbios d…
$4,15M
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De inversiones 949 m² en Bulau, Alemania
De inversiones 949 m²
Bulau, Alemania
Área 949 m²
Número de plantas 4
Paquete de locales comerciales con arrendamientos indizados a largo plazo en los suburbios d…
$4,22M
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De inversiones 4 500 m² en Rodgau, Alemania
De inversiones 4 500 m²
Rodgau, Alemania
Área 4 500 m²
Número de plantas 3
Edificio residencial con espacio de oficina y un almacén en los suburbios de Frankfurt am Ma…
$6,11M
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De inversiones 1 450 m² en Dessau, Alemania
De inversiones 1 450 m²
Dessau, Alemania
Área 1 450 m²
Número de plantas 4
Centro médico de 4 plantas con oficinas médicas ( urología, ENT, gastroenterólogo, fisiotera…
$4,73M
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De inversiones 90 m² en Múnich, Alemania
De inversiones 90 m²
Múnich, Alemania
Área 90 m²
Número de plantas 7
Paquete de apartamentos en un nuevo proyecto en Múnich, listo para alquilar: 3 apartamentos …
$1,56M
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De inversiones 380 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
De inversiones 380 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 380 m²
Número de plantas 5
Apartamentos en Frankfurt am Main - una inversión razonable en objetos líquidos con el poten…
$3,92M
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De inversiones 400 m² en Berlín, Alemania
De inversiones 400 m²
Berlín, Alemania
Habitaciones 4
Área 400 m²
Número de plantas 4
Local comercial en la primera planta de un edificio residencial, alquilado a largo plazo ( e…
$4,61M
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De inversiones 3 400 m² en Hamburgo, Alemania
De inversiones 3 400 m²
Hamburgo, Alemania
Área 3 400 m²
Local comercial con tiendas y oficinas comerciales alemanas en una de las calles peatonales …
$8,30M
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De inversiones 888 m² en Krakow am See, Alemania
De inversiones 888 m²
Krakow am See, Alemania
Habitaciones 50
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 888 m²
Número de plantas 3
$835,051
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De inversiones 121 m² en Múnich, Alemania
De inversiones 121 m²
Múnich, Alemania
Área 121 m²
Número de plantas 5
Apartamentos en un nuevo edificio en Munich en una zona tranquila y tranquila: apartamentos …
$1,90M
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De inversiones 40 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
De inversiones 40 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 1
Área 40 m²
Número de plantas 5
Alojamiento para estudiantes es de gran demanda en Frankfurt. Gracias a su concepto de moda …
$356,232
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De inversiones 15 500 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
De inversiones 15 500 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 15 500 m²
El paquete de locales comerciales incluye 3 propiedades (unidades residenciales y comerciale…
$52,94M
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De inversiones 4 500 m² en Rodgau, Alemania
De inversiones 4 500 m²
Rodgau, Alemania
Área 4 500 m²
Número de plantas 3
Edificio residencial con espacio de oficina y almacén en los suburbios de Frankfurt en Main.…
$6,16M
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De inversiones 120 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
De inversiones 120 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 3
Área 120 m²
Número de plantas 50
Apartamentos atendidos en ciudades como Frankfurt on the Main son ideales para inversiones c…
$5,23M
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De inversiones 90 m² en Múnich, Alemania
De inversiones 90 m²
Múnich, Alemania
Área 90 m²
Número de plantas 7
Paquete de apartamentos en un nuevo proyecto en Munich, listo para alquilar: 3 apartamentos …
$1,57M
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De inversiones 12 500 m² en Kaiserslautern, Alemania
De inversiones 12 500 m²
Kaiserslautern, Alemania
Área 12 500 m²
Locales industriales bien mantenidos cerca de Kaiserslautern con potencial de desarrollo. El…
$4,43M
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De inversiones 413 m² en Essen, Alemania
De inversiones 413 m²
Essen, Alemania
Área 413 m²
El proyecto implica la construcción de una vivienda residencial en la ciudad de EssenEl área…
$379,331
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De inversiones 12 500 m² en Kaiserslautern, Alemania
De inversiones 12 500 m²
Kaiserslautern, Alemania
Área 12 500 m²
Instalaciones de producción en un estado bien mantenido cerca de Kaiserslautern con potencia…
$4,76M
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De inversiones 80 m² en Eschborn, Alemania
De inversiones 80 m²
Eschborn, Alemania
Dormitorios 3
Área 80 m²
Número de plantas 2
Kindergarten en un edificio residencial / nuevo edificio en el primer piso con una ubicación…
$2,90M
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De inversiones 380 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
De inversiones 380 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 380 m²
Número de plantas 5
Apartamentos en Frankfurt en el Main - una inversión razonable en objetos líquidos con el po…
$3,95M
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De inversiones 1 100 m² en Bielefeld, Alemania
De inversiones 1 100 m²
Bielefeld, Alemania
Dormitorios 200
Área 1 100 m²
Número de plantas 5
Clínica de rehabilitación moderna con un contrato de arrendamiento largo.Número de habitacio…
$9,41M
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De inversiones 3 400 m² en Hamburgo, Alemania
De inversiones 3 400 m²
Hamburgo, Alemania
Área 3 400 m²
Local comercial con las principales cadenas y oficinas alemanas en una de las calles peatona…
$8,37M
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De inversiones 1 450 m² en Dessau, Alemania
De inversiones 1 450 m²
Dessau, Alemania
Área 1 450 m²
Número de plantas 4
Centro médico de 4 plantas con oficinas médicas (urología, ENT, gastroenterólogo, fisioterap…
$4,76M
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De inversiones 632 m² en Monchengladbach, Alemania
De inversiones 632 m²
Monchengladbach, Alemania
Área 632 m²
Venta de edificio con un proyecto de reconstrucción en un hogar de ancianos y el inquilino d…
$2,60M
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