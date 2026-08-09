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Propiedades residenciales en venta en Landkreis Offenbach, Alemania

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apartamentos
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6 propiedades total found
Villa 9 habitaciones en Sprendlingen, Alemania
Villa 9 habitaciones
Sprendlingen, Alemania
Habitaciones 9
Área 415 m²
Número de plantas 2
Moderna villa de 9 habitaciones con piscina al aire libre y una gran parcela en el centro de…
$6,34M
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ESTATE-SERVICE24
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Villa en Sprendlingen, Alemania
Villa
Sprendlingen, Alemania
Dormitorios 9
Área 415 m²
Número de plantas 2
Moderna villa de 9 habitaciones con piscina al aire libre y una gran parcela en el centro de…
$6,39M
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Apartamento 3 habitaciones en Neu Isenburg, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Neu Isenburg, Alemania
Dormitorios 3
Área 68 m²
Número de plantas 6
El complejo residencial, compuesto por varios edificios residenciales de alta altura y un ja…
$790,100
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 2
Área 54 m²
Número de plantas 27
Las torres son uno de los símbolos de Frankfurt en el Main. El acristalamiento de suelo a te…
$755,242
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Neu Isenburg, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Neu Isenburg, Alemania
Habitaciones 3
Área 68 m²
Número de plantas 6
El complejo residencial, compuesto por varios edificios residenciales de alta altura y un ja…
$734,054
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Apartamento 2 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 2
Área 54 m²
Número de plantas 27
Las torres son uno de los símbolos de Frankfurt en el Main. El acristalamiento de suelo a te…
$701,669
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