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Oficinas en Venta en Alemania

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11 propiedades total found
Oficina 949 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Oficina 949 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 949 m²
Número de plantas 3
Un paquete de locales comerciales en un nuevo proyecto en los suburbios de Frankfurt am Main…
$3,57M
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Oficina 132 m² en Múnich, Alemania
Oficina 132 m²
Múnich, Alemania
Área 132 m²
Piso 1/5
The property is located close to the lively Pasing Marienplatz square. The location at Pasin…
$1,12M
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Oficina 3 200 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Oficina 3 200 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 3 200 m²
Número de plantas 7
Venta es una prestigiosa oficina de 7 plantas y un edificio comercial situado en el corazón …
$20,02M
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Oficina 19 800 m² en Obertshausen, Alemania
Oficina 19 800 m²
Obertshausen, Alemania
Área 19 800 m²
Número de plantas 20
Inmobiliaria comercial en Alemania! Complejo de oficina en Frankfurt am Main en una prestigi…
$126,78M
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Oficina 2 400 m² en Hohenweg, Alemania
Oficina 2 400 m²
Hohenweg, Alemania
Área 2 400 m²
Número de plantas 5
Edificio comercial ( ) espacio de compras y oficinas con acuerdos de alquiler a largo plazo …
$16,37M
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Oficina 360 m² en Stuttgart, Alemania
Oficina 360 m²
Stuttgart, Alemania
Área 360 m²
Número de plantas 3
Para comprar se ofrece espacio de oficina en el primer piso en el nuevo edificio - una rama …
$1,73M
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Oficina 949 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Oficina 949 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 949 m²
Número de plantas 3
Un paquete de locales comerciales en un nuevo proyecto en el suburbio de Frankfurt de Main c…
$3,60M
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Oficina 19 800 m² en Obertshausen, Alemania
Oficina 19 800 m²
Obertshausen, Alemania
Área 19 800 m²
Número de plantas 20
Inmobiliaria comercial en Alemania!Complejo de oficina en Frankfurt on Main en una prestigio…
$127,81M
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Oficina 360 m² en Stuttgart, Alemania
Oficina 360 m²
Stuttgart, Alemania
Área 360 m²
Número de plantas 3
Espacio de oficina en la primera planta en un nuevo edificio - una rama de un banco famoso s…
$1,74M
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Oficina 2 400 m² en Hohenweg, Alemania
Oficina 2 400 m²
Hohenweg, Alemania
Área 2 400 m²
Número de plantas 5
Edificio comercial (parque y espacio de oficina) con largos acuerdos de arrendamiento en una…
$16,50M
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Oficina 950 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Oficina 950 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 950 m²
Paquete de locales comerciales con arrendamientos indizados a largo plazo en los suburbios d…
$4,01M
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