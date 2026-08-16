Hoteles en venta en Alemania

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44 propiedades total found
Hotel 700 m² en Dietzenbach, Alemania
Hotel 700 m²
Dietzenbach, Alemania
Habitaciones 36
Área 700 m²
Número de plantas 4
Hotel centralizado en Frankfurt am Main Superficie total: unos 700 metros cuadrados. …
$3,92M
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3*** Modern Hotel for Sale in Bremen en Bremen, Alemania
3*** Modern Hotel for Sale in Bremen
Bremen, Alemania
El hotel, con excelentes conexiones de transporte, cuenta con un total de 80 habitaciones.El…
$7,96M
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Hotel 1 500 m² en Offenbach del Meno, Alemania
Hotel 1 500 m²
Offenbach del Meno, Alemania
Habitaciones 50
Área 1 500 m²
Número de plantas 4
Aparthotel en la zona de la estación ferroviaria principal Frankfurt am Main. Acuerdo de ar…
$9,22M
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Hotel 3 431 m² en Baviera, Alemania
Hotel 3 431 m²
Baviera, Alemania
Área 3 431 m²
Número de plantas 3
•Basement: approx. 1278 m²•First floor: approx. 1115 m²•Upper floor: approx. 1038 m²•Number …
$10,44M
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Hotel 2 600 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Hotel 2 600 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 72
Área 2 600 m²
Número de plantas 3
4 * hotel en la zona del aeropuerto. Frankfurt am Main en buenas condiciones. Número de nú…
$7,26M
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Hotel 15 879 m² en Dusseldorf, Alemania
Hotel 15 879 m²
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 455
Área 15 879 m²
$115,86M
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TekceTekce
Hotel en Hamburgo, Alemania
Hotel
Hamburgo, Alemania
Habitaciones 100
4 * hotel situado cerca del aeropuerto de Hamburgo con contratos con una empresa de gestión.…
$25,93M
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5***** Hotel for Sale in Berlin en Berlín, Alemania
5***** Hotel for Sale in Berlin
Berlín, Alemania
Área 5 000 m²
Superficie: 8.000 m2.Varios inquilinos comerciales.Número de habitación: 140.Espacios de est…
$40,38M
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Hotel 1 850 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Hotel 1 850 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 55
Área 1 850 m²
Número de plantas 4
4* Hotel boutique en el centro de Frankfurt cerca de la estación de tren. El hotel ha sido c…
$16,37M
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Fantastic hotel on the 1st line to the water en Bonn, Alemania
Fantastic hotel on the 1st line to the water
Bonn, Alemania
Habitaciones 181
Dormitorios 1
Área 10 600 m²
Fantastic hotel on the 1st line to Rhein river in Bonn region!¡ Ubicación única!Hotel está e…
$10,46M
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Hotel 1 270 m² en Dusseldorf, Alemania
Hotel 1 270 m²
Dusseldorf, Alemania
Área 1 270 m²
The hotel is within walking distance of the old town, the center (downtown), Kö-Bogen (König…
$7,00M
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Hotel 1 700 m² en Wiesbaden, Alemania
Hotel 1 700 m²
Wiesbaden, Alemania
Habitaciones 57
Área 1 700 m²
Número de plantas 4
3 * hotel en Wiesbaden con bar, sala de conferencias, terraza. Opciones: compra de un objeto…
$6,41M
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New 4,5-Star Hotel With 6% return in Dusseldorf for Sale en Dusseldorf, Alemania
New 4,5-Star Hotel With 6% return in Dusseldorf for Sale
Dusseldorf, Alemania
Área 15 000 m²
Superficie de parcela: 4.000 m2GFA (Zona de suelo de escoba, sobre tierra): 15.000 m2Número …
$74,00M
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Hotel 1 050 m² en Zeppelinheim, Alemania
Hotel 1 050 m²
Zeppelinheim, Alemania
Habitaciones 45
Área 1 050 m²
Número de plantas 3
3 * hotel de alto ingreso en la zona del aeropuerto de Frankfurt. Número de habitaciones:…
$4,78M
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Hotel en Obschwarzbach, Alemania
Hotel
Obschwarzbach, Alemania
Habitaciones 425
Un hotel con un acuerdo de alquiler a largo plazo en Dusseldorf. Número de números: 425 Núme…
$115,25M
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Unique 4**** star hotel in Munich centre en Múnich, Alemania
Unique 4**** star hotel in Munich centre
Múnich, Alemania
Habitaciones 119
Área 5 641 m²
• Apartamentos: 119• Estrellas: Categoría 4 estrellas• Superficie de parcela: 1.330 m2• Supe…
$70,82M
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Hotel 1 757 m² en Múnich, Alemania
Hotel 1 757 m²
Múnich, Alemania
Área 1 757 m²
Número de plantas 4
•Year of construction: 1992•Last renovation:2014•Number of floors: 1,2,3, basement•Number of…
$10,73M
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Hotel 3 573 m² en Stuttgart, Alemania
Hotel 3 573 m²
Stuttgart, Alemania
Área 3 573 m²
Número de plantas 6
Superb location - business hotel without an operator with a restaurant and exceptional devel…
$6,41M
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Hotel 950 m² en Berlín, Alemania
Hotel 950 m²
Berlín, Alemania
Habitaciones 22
Área 950 m²
Número de plantas 3
Se ofrece un hotel de 3 * habitaciones con restaurante y terraza en Berlín para su compra. …
$4,55M
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Hotel 3 000 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Hotel 3 000 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 62
Área 3 000 m²
Número de plantas 4
En venta es un moderno hotel de 4 * en los suburbios de Frankfurt am Main con un restaurante…
$5,19M
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For sale is a modernized 3-star hotel with a restaurant in a central location in Frankfurt am Main, one of Europe's leading economic centres. en Fráncfort del Meno, Alemania
For sale is a modernized 3-star hotel with a restaurant in a central location in Frankfurt am Main, one of Europe's leading economic centres.
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 2 300 m²
La propiedad ofrece una estructura de flujo de efectivo estable a través de un acuerdo de ar…
$13,72M
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Hotel 4 300 m² en Offenbach del Meno, Alemania
Hotel 4 300 m²
Offenbach del Meno, Alemania
Habitaciones 84
Área 4 300 m²
Moderno hotel 4 * con sala de conferencias, terraza, gimnasio y jardín. Número de habita…
$7,72M
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Hotel 950 m² en Berlín, Alemania
Hotel 950 m²
Berlín, Alemania
Dormitorios 22
Área 950 m²
Número de plantas 3
Se ofrece un hotel de 3* con restaurante y terraza en Berlín.El hotel dispone de 22 habitaci…
$4,59M
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Hotel 1 050 m² en Zeppelinheim, Alemania
Hotel 1 050 m²
Zeppelinheim, Alemania
Dormitorios 45
Área 1 050 m²
Número de plantas 3
Hotel 3* con alta rentabilidad cerca de Frankfurt am Main Aeropuerto.Conteo de habitaciones:…
$4,82M
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Hotel 34 m² en Uhyst Spree Delni Wujezd, Alemania
Hotel 34 m²
Uhyst Spree Delni Wujezd, Alemania
Área 34 m²
Apartamentos en una residencia de cinco plantas en el pueblo de Uist (a una hora en coche de…
$199,035
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Hotel en Hohenmolsen, Alemania
Hotel
Hohenmolsen, Alemania
Apartamentos en un castillo en un parque en Hohenmölsen, que es popular como un lugar para u…
$139,429
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Hotel 250 m² en Pulheim, Alemania
Hotel 250 m²
Pulheim, Alemania
Área 250 m²
Número de plantas 3
Se ofrece un hotel en Pulheim (10 km desde Colonia) para su compra.El hotel dispone de 10 ha…
$866,491
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Hotel 3 000 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Hotel 3 000 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 62
Área 3 000 m²
Número de plantas 4
En venta es un moderno hotel de 4* en los suburbios de Frankfurt en Main con restaurante y t…
$5,23M
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Hotel 25 000 m² en Hamburgo, Alemania
Hotel 25 000 m²
Hamburgo, Alemania
Habitaciones 131
Área 25 000 m²
$57,78M
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Hotel en Berlín, Alemania
Hotel
Berlín, Alemania
Habitaciones 22
A well -groomed 3* hotel with a restaurant and a terrace in Berlin with a lease agreement wi…
$4,29M
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