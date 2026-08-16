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Villas en venta en Alemania

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18 propiedades total found
Villa 16 habitaciones en Oberbarenburg, Alemania
UP UP
Villa 16 habitaciones
Oberbarenburg, Alemania
Habitaciones 16
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 300 m²
Número de plantas 3
Bienvenido a una elegante familia o casa de vacaciones en el corazón de las Montañas de Pasc…
$512,079
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Vendedor particular
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Deutsch
Villa en Alemania
Villa
Alemania
Nº de cuartos de baño 3
Área 268 m²
Número de plantas 2
Número de habitaciones - 7terrazagarajeBase de referenciaBomba de calorKaminPiso calentadoEn…
$991,385
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Villa en Colonia, Alemania
Villa
Colonia, Alemania
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 8
Área 360 m²
Número de plantas 3
Quietness and comfort are the ideal combination of excellent infrastructure, first-class edu…
$2,16M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en Mulheim an der Ruhr, Alemania
Villa
Mulheim an der Ruhr, Alemania
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 4
Área 620 m²
Número de plantas 3
Number of rooms: 9 bedrooms, 4 bathrooms, 4 garages and plenty of parking   Year of constr…
$3,98M
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Аталанта
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English, Русский, Türkçe
Villa 9 habitaciones en Sprendlingen, Alemania
Villa 9 habitaciones
Sprendlingen, Alemania
Habitaciones 9
Área 415 m²
Número de plantas 2
Moderna villa de 9 habitaciones con piscina al aire libre y una gran parcela en el centro de…
$6,34M
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ESTATE-SERVICE24
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English, Русский, Deutsch
Villa 10 habitaciones en Grunwald, Alemania
Villa 10 habitaciones
Grunwald, Alemania
Habitaciones 10
Área 490 m²
Número de plantas 2
Villa de 10 habitaciones con ascensor con gran parcela en la prestigiosa zona de Munich - Gr…
$13,25M
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ESTATE-SERVICE24
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Dusseldorf, Alemania
Villa
Dusseldorf, Alemania
Área 373 m²
Número de plantas 4
Full description: 40545 Düsseldorf (Oberkassel) urban modern villa currently rented Annual i…
$4,15M
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Аталанта
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English, Русский, Türkçe
Villa en Dusseldorf, Alemania
Villa
Dusseldorf, Alemania
Área 702 m²
A project is proposed for the construction of 4 residential buildings with subsequent resale…
$4,32M
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Villa en Duisburgo, Alemania
Villa
Duisburgo, Alemania
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 360 m²
Número de plantas 2
The object is located on the border of Duisburg and Düsseldorf. It is 15 minutes to Düsseldo…
$1,98M
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Villa 7 habitaciones en Socking, Alemania
Villa 7 habitaciones
Socking, Alemania
Habitaciones 7
Área 350 m²
Número de plantas 2
Villa de alta tecnología con equipamiento de lujo, jardín y piscina en el lago Starnberg en …
$12,10M
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ESTATE-SERVICE24
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English, Русский, Deutsch
Villa en Grunwald, Alemania
Villa
Grunwald, Alemania
Dormitorios 10
Área 490 m²
Número de plantas 2
Villa de 10 habitaciones con ascensor con gran parcela en la prestigiosa zona de Munich - Gr…
$13,36M
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Villa en Fráncfort del Meno, Alemania
Villa
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 7
Área 240 m²
Número de plantas 2
Moderna casa de 2 plantas (7 habitaciones) en uno de los distritos centrales de Frankfurt - …
$2,96M
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Villa en Socking, Alemania
Villa
Socking, Alemania
Dormitorios 7
Área 350 m²
Número de plantas 2
Villa de alta tecnología con equipamiento de lujo, jardín y piscina en el lago Starnberg en …
$12,20M
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Villa en Bad Homburg vor der Hohe, Alemania
Villa
Bad Homburg vor der Hohe, Alemania
Dormitorios 7
Área 175 m²
Número de plantas 3
Moderno "casa inteligente" con una ubicación céntrica en la ciudad balneario de Bad Homburg.…
$2,15M
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Villa en Sprendlingen, Alemania
Villa
Sprendlingen, Alemania
Dormitorios 9
Área 415 m²
Número de plantas 2
Moderna villa de 9 habitaciones con piscina al aire libre y una gran parcela en el centro de…
$6,39M
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Villa en Múnich, Alemania
Villa
Múnich, Alemania
Dormitorios 5
Área 172 m²
Número de plantas 2
Elegante y de alta calidad villa con terraza en la zona verde de la capital bávara - Munich.…
$3,02M
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Villa 9 habitaciones en Bad Vilbel, Alemania
Villa 9 habitaciones
Bad Vilbel, Alemania
Habitaciones 9
Área 320 m²
Número de plantas 2
Hermosa casa de campo con una chimenea en estilo francés en un tranquilo y tranquilo suburbi…
$2,64M
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ESTATE-SERVICE24
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Villa en Bad Vilbel, Alemania
Villa
Bad Vilbel, Alemania
Dormitorios 9
Área 320 m²
Número de plantas 2
Hermosa casa de campo con una chimenea en estilo francés en un tranquilo y tranquilo suburbi…
$2,90M
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Parámetros de las propiedades en Alemania

con Garaje
con Jardín
con Vista a la montaña
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