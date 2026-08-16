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Edificios Residencial en Venta en Alemania

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67 propiedades total found
Investment Property in 42105 Wuppertal, Germany en Wuppertal, Alemania
Investment Property in 42105 Wuppertal, Germany
Wuppertal, Alemania
Área 613 m²
Número de plantas 4
Edificio residencial generador de ingresos en venta en la vibrante ciudad de Wuppertal, Rena…
$633,161
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Edificio rentable 150 m² en Monchengladbach, Alemania
Edificio rentable 150 m²
Monchengladbach, Alemania
Área 150 m²
Inversión: Una casa de dos familias convertido en un albergue de trabajadores. 41066 Mönchen…
$347,961
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Edificio rentable 3 578 m² en Datteln, Alemania
Edificio rentable 3 578 m²
Datteln, Alemania
Área 3 578 m²
Número de plantas 4
Instalación altamente rentable con buenas perspectivas a corto plazo!1) edificio de apartame…
$2,32M
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Edificio rentable 630 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Edificio rentable 630 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 21
Área 630 m²
Número de plantas 3
Nueva casa para 7 apartamentos con aparcamiento subterráneo para cada apartamento en una zon…
$5,88M
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Edificio rentable 371 m² en Wuppertal, Alemania
Edificio rentable 371 m²
Wuppertal, Alemania
Área 371 m²
Número de plantas 3
Descripción completa:Apartamento casa con excelente ubicación en la zona.cerca de la estació…
$488,039
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Edificio rentable 496 m² en Duisburgo, Alemania
Edificio rentable 496 m²
Duisburgo, Alemania
Área 496 m²
Número de plantas 4
Apartamento en venta en Duisburg 47169Superficie de la vivienda 496 m2Se alquilan 5 apartame…
$498,609
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TekceTekce
Edificio rentable 1 690 m² en Múnich, Alemania
Edificio rentable 1 690 m²
Múnich, Alemania
Área 1 690 m²
Número de plantas 5
Edificio de apartamentos con 27 apartamentos, con locales comerciales en la planta baja. Hay…
$13,95M
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Edificio rentable 980 m² en Hamburgo, Alemania
Edificio rentable 980 m²
Hamburgo, Alemania
Área 980 m²
Número de plantas 5
Edificio de apartamentos con una ubicación céntrica en Hamburgo. La casa cuenta con 20 unida…
$5,42M
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Edificio rentable 362 m² en Herne, Alemania
Edificio rentable 362 m²
Herne, Alemania
Área 362 m²
Número de plantas 3
very nice house built in 1914/1973 in a good area in the city of Herne in  the house has 7…
$406,699
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Edificio rentable 387 m² en Essen, Alemania
Edificio rentable 387 m²
Essen, Alemania
Área 387 m²
Número de plantas 6
Package of 8 apartments in Essen in the Altendorf area in total there are 11 apartments in …
$666,804
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Edificio rentable 520 m² en Duisburgo, Alemania
Edificio rentable 520 m²
Duisburgo, Alemania
Área 520 m²
Número de plantas 4
Apartment building in Duisburg   built 1930 4 floors - room on the 1st floor 130 m2  - 5 …
$720,438
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Edificio rentable 450 m² en Múnich, Alemania
Edificio rentable 450 m²
Múnich, Alemania
Habitaciones 15
Área 450 m²
Número de plantas 3
Edificio de apartamentos en Munich para 6 apartamentos en el barrio verde de Munich - Truder…
$6,68M
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Edificio rentable 465 m² en Gelsenkirchen, Alemania
Edificio rentable 465 m²
Gelsenkirchen, Alemania
Área 465 m²
Número de plantas 4
Full description:The property is well maintained In recent years, renovations have taken pla…
$627,479
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Edificio rentable 1 600 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Edificio rentable 1 600 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 1 600 m²
Número de plantas 7
Edificio residencial y comercial en venta en la zona central de Frankfurt.La propiedad total…
$13,83M
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Edificio rentable 593 m² en Bamberg, Alemania
Edificio rentable 593 m²
Bamberg, Alemania
Área 593 m²
Número de plantas 3
Descripción completa:Hermosa casa de apartamentos en 96052 Bamberg, AlemaniaLa propiedad es …
$1,63M
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Edificio rentable 987 m² en Berlín, Alemania
Edificio rentable 987 m²
Berlín, Alemania
Habitaciones 28
Área 987 m²
Número de plantas 3
Ingresos en Berlín, alquilados completamente. Consta de 12 apartamentos (de 1 a 3 habitacion…
$4,49M
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Edificio rentable 380 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Edificio rentable 380 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 380 m²
Número de plantas 3
Un asequible edificio de apartamentos de tres pisos con jardín ajardinado. En la casa: 5 p…
$2,88M
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Edificio rentable 2 250 m² en Seelscheid, Alemania
Edificio rentable 2 250 m²
Seelscheid, Alemania
Área 2 250 m²
El paquete de la propiedad en los suburbios de Colonia incluye 50 apartamentos alquilados y …
$5,57M
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Edificio rentable en Essen, Alemania
Edificio rentable
Essen, Alemania
Número de plantas 4
The property is well maintained in recent years there have been renovations: the roof was u…
$1,16M
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Edificio rentable 800 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Edificio rentable 800 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 800 m²
Número de plantas 3
Edificio de apartamentos ( nuevo edificio - 7 apartamentos ) en la popular zona central de F…
$8,64M
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Edificio rentable 750 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Edificio rentable 750 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 24
Área 750 m²
Número de plantas 4
El apartamento bien mantenido tiene 7 apartamentos. ¡Quizás un desglose del edificio y un …
$4,97M
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Edificio rentable 600 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
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Fráncfort del Meno, Alemania
Área 600 m²
Número de plantas 4
Apartamento con 6 apartamentos con balcones en excelente estado. La casa se encuentra en la …
$3,69M
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Edificio rentable 303 m² en Duisburgo, Alemania
Edificio rentable 303 m²
Duisburgo, Alemania
Área 303 m²
Número de plantas 4
house built in 1935  plot of land 200 m2 facility area 303 m2 4 apartments (all rented) …
$302,119
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Edificio rentable 534 m² en Essen, Alemania
Edificio rentable 534 m²
Essen, Alemania
Área 534 m²
Número de plantas 4
Full description:The house is located on a quiet street in Essen-Fronhausen, next to the Fro…
$1,07M
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Edificio rentable 385 m² en Essen, Alemania
Edificio rentable 385 m²
Essen, Alemania
Área 385 m²
Número de plantas 3
Full description:Characteristics: (plot of land) - garden area of about 587 m², total living…
$383,459
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Edificio rentable 2 082 m² en Essen, Alemania
Edificio rentable 2 082 m²
Essen, Alemania
Área 2 082 m²
Número de plantas 2
2-storey residential and commercial building in a massive structure with a flat roof, partly…
$2,68M
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Edificio rentable 360 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Edificio rentable 360 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 360 m²
Descripción: edificio de apartamentos con 6 apartamentos con balcones en un nuevo estado. ¡T…
$2,57M
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Edificio rentable 1 623 m² en Recklinghausen, Alemania
Edificio rentable 1 623 m²
Recklinghausen, Alemania
Área 1 623 m²
Número de plantas 5
Ingresos en Alemania, en RecklinghausenVenta casa de renta, en el centro de Recklinghausen.L…
$2,34M
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Edificio rentable 250 m² en Duisburgo, Alemania
Edificio rentable 250 m²
Duisburgo, Alemania
Área 250 m²
Número de plantas 3
Apartamento en venta en Duisburg.La casa fue construida en 1915La casa tiene 3 plantas, 5 ap…
$430,090
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Edificio rentable 562 m² en Duisburgo, Alemania
Edificio rentable 562 m²
Duisburgo, Alemania
Área 562 m²
Número de plantas 4
Apartamento en venta en 47169 Duisburg.Superficie de la vivienda 562 m2hay 7 apartamentos en…
$521,660
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