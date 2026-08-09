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Propiedades residenciales en venta en Essen, Alemania

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apartamentos
6
casas independientes
4
10 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Essen, Alemania
Apartamento 1 habitación
Essen, Alemania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 21 m²
Piso 2
Aquí hay un resumen de los detalles más importantes sobre el apartamento ofrecido:**Propieda…
$68,641
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Casa en Essen, Alemania
Casa
Essen, Alemania
Área 450 m²
Número de plantas 4
Edificio de apartamentos en venta en Essen Un edificio de apartamentos bien mantenido y gene…
$765,531
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Apartamento 2 habitaciones en Essen, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Essen, Alemania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1
En venta es un elegante apartamento de 2 habitaciones que acaba de ser renovado. Ciudad de E…
$141,682
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TekceTekce
Casa 9 habitaciones en Essen, Alemania
Casa 9 habitaciones
Essen, Alemania
Habitaciones 9
Área 190 m²
Número de plantas 3
Information about the city:The history of Essen dates back to 800, the city is rich in cultu…
$649,448
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Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Apartamento 2 habitaciones en Essen, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Essen, Alemania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1
En venta es un elegante apartamento de 2 habitaciones que acaba de ser renovado. Ciudad de E…
$141,456
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Casa 24 habitaciones en Essen, Alemania
Casa 24 habitaciones
Essen, Alemania
Habitaciones 24
Área 750 m²
Número de plantas 4
Un edificio de apartamentos rentable con espacio comercial Este edificio de apartamentos de …
$1,50M
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Apartamento 1 habitación en Essen, Alemania
Apartamento 1 habitación
Essen, Alemania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 17 m²
Venta de un pequeño y confortable apartamento en la ciudad de Essen.Area 17m2, una habitació…
$56,582
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Casa 4 habitaciones en Alemania, Alemania
Casa 4 habitaciones
Alemania, Alemania
Habitaciones 4
Área 140 m²
Número de plantas 2
details on request  Information about the city: The history of Essen dates back to 800, the …
$703,472
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Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Apartamento 3 habitaciones en Essen, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Essen, Alemania
Habitaciones 3
Área 72 m²
Piso 2/4
Apartamento en 45326 Essen a la venta.Superficie del apartamento: 72 m2.Hay 3 habitaciones.P…
$96,748
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Apartamento 2 habitaciones en Essen, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Essen, Alemania
Habitaciones 2
Área 52 m²
Piso 2/5
Apartamento en venta en Essen, en la zona de Altendorf.Dirección: Niederfeldstr.46, Essen.La…
$100,264
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Parámetros de las propiedades en Essen, Alemania

con Garaje
con Jardín
Baratos
De lujo
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