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Terreno y parcelas en venta en Alemania

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14 propiedades total found
Parcela en Grunwald, Alemania
Parcela
Grunwald, Alemania
La propiedad se encuentra en una zona residencial caracterizada por amplias parcelas y un am…
$6,23M
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Parcela en Annaburg, Alemania
Parcela
Annaburg, Alemania
Área 9 000 m²
Ofrecido para la venta es una propiedad comercial única: una planta de procesamiento de carn…
$1,17M
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Parcela en Wuppertal, Alemania
Parcela
Wuppertal, Alemania
The project involves the construction of an 11-unit residential building with underground pa…
$430,545
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Parcela en Krefeld, Alemania
Parcela
Krefeld, Alemania
Development Land for Residential Project in 47803 KrefeldUbicación: Inrather Str., 47803 Kre…
$460,481
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Parcela en Malchin, Alemania
Parcela
Malchin, Alemania
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 600 m²
Número de plantas 2
Unusual & rare, but feasible: 1 - 2 - storey construction of a studio or studio in LOFT styl…
$48,531
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Parcela en Berlín, Alemania
Parcela
Berlín, Alemania
Área 1 500 m²
Número de plantas 4
Terreno en venta en Berlín área de unos 1500 m2, incluyendo un permiso de construcción.En el…
$6,39M
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Parcela en Wustenbrand, Alemania
Parcela
Wustenbrand, Alemania
Área 2 290 m²
baugrundst ü CK MIT Baugenehmigung und Planung F ü R Eine L ü Ckenbebauung mehrfamilienh …
$1,63M
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Parcela en Fráncfort del Meno, Alemania
Parcela
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 800 m²
Número de plantas 3
El sitio en Frankfurt on Main - en el distrito histórico de la ciudad - Sachsenhausens con u…
$2,96M
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Parcela en Morfelden, Alemania
Parcela
Morfelden, Alemania
Número de plantas 4
Una gran parcela en el suburbio de Frankfurt en Main para la construcción de bienes raíces c…
$3,83M
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Parcela en Fráncfort del Meno, Alemania
Parcela
Fráncfort del Meno, Alemania
Se ofrece una parcela para la construcción de un edificio residencial en Frankfurt on Main.P…
$2,85M
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Parcela en Obernhain, Alemania
Parcela
Obernhain, Alemania
Área 1 600 m²
Se ofrece una gran parcela (aproximadamente 1600 m2) para la construcción de una casa en los…
$987,624
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Parcela en Essen, Alemania
Parcela
Essen, Alemania
Venta parcela de ~ 353 m2en la parcela es posible construir una casa para 4 pisos, 4 plantas…
$379,698
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Parcela en Werder Havel, Alemania
Parcela
Werder Havel, Alemania
Número de plantas 2
Sitio de construcción con un edificio existente (durante la demolición o re-perfilado). E…
$1,30M
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Parcela en Múnich, Alemania
Parcela
Múnich, Alemania
Número de plantas 3
Una parcela con permiso para la construcción de un edificio residencial o dos edificios resi…
$3,49M
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