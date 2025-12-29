  1. Realting.com
ISB global Immobilien

Alemania, Budingen
;
Company type
Agencia inmobiliaria
En la plataforma
Menos de un mes
Idiomas hablados
English, Deutsch, Türkçe
Horas de trabajo
Cerrado ahora
Sobre la agencia

IMMOBILIA GLOBAL
Soy su socio especializado en inversiones inmobiliarias y estratégicas exclusivas en Turquía, en particular en Estambul Norte Chipre y Dubai
Mi oferta está dirigida a cabañas privadas buscando un lujoso apartamento o villa como un activo seguro
Grandes inversores que quieren invertir en proyectos rentables y tierras valiosas
Con más de 15 años de experiencia, le ofrezco asesoramiento discreto y acceso a ofertas inmobiliarias de primera clase Mi objetivo es crear valores duraderos en los mercados más atractivos del mundo para mis clientes

Nuestros agentes en Alemania
Özgür Bayram
