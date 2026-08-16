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Áticos en Venta Alemania

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Hesse
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8 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Ático Ático 4 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 4
Área 150 m²
Número de plantas 6
ático de 4 habitaciones en un nuevo edificio, listo para entrar. Exclusivo ático con una su…
$2,14M
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ESTATE-SERVICE24
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English, Русский, Deutsch
Ático Ático 4 habitaciones en Krefeld, Alemania
Ático Ático 4 habitaciones
Krefeld, Alemania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 114 m²
Un proyecto prometedor para la construcción de 1-2 apartamentos en el ático de un edificio e…
$69,772
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Ático Ático 4 habitaciones en Meerbusch, Alemania
Ático Ático 4 habitaciones
Meerbusch, Alemania
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Piso 3
construction date 2026 There are 6 apartments in total WE06 apartment area 136.56 m2 4 ro…
$1,11M
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Аталанта
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English, Русский, Türkçe
It Is RealtyIt Is Realty
Ático Ático 4 habitaciones en Duisburgo, Alemania
Ático Ático 4 habitaciones
Duisburgo, Alemania
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Piso 5
2019 1 parking space near the house 2 balconies and 2 large terraces on the roof of the ho…
$523,336
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Аталанта
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English, Русский, Türkçe
Ático Ático 5 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Ático Ático 5 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 5
Área 220 m²
Elegante ático en el distrito central de la ciudad- Ostend con impresionantes vistas de los …
$3,57M
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ESTATE-SERVICE24
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Ático Ático 1 habitación en Zwickau, Alemania
Ático Ático 1 habitación
Zwickau, Alemania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 24 m²
Piso 4/4
Este es un apartamento ático. El edificio es arquitectónicamente impresionante, increíblemen…
$44,524
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TekceTekce
Ático Ático 4 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Ático Ático 4 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 4
Área 150 m²
Número de plantas 6
ático de 4 habitaciones en un nuevo edificio, listo para entrar.Exclusivo ático con una supe…
$2,16M
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Ático Ático 5 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Ático Ático 5 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 5
Área 220 m²
Elegante ático en el distrito central de la ciudad- Ostend con impresionantes vistas de los …
$3,60M
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