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Adosados en Venta en Alemania

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13 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Berlín, Alemania
Adosado Adosado 3 habitaciones
Berlín, Alemania
Habitaciones 3
Área 120 m²
Número de plantas 2
3 rooms Details on request.
$1,65M
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Renania del Norte-Westfalia, Alemania
Adosado Adosado 6 habitaciones
Renania del Norte-Westfalia, Alemania
Habitaciones 6
Área 182 m²
$722,061
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Baviera, Alemania
Adosado Adosado 3 habitaciones
Baviera, Alemania
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Número de plantas 3
• Type: New corner townhouse • Year of construction: 2024 • Rooms: 5 • Bedrooms: 3 • Baths:…
$690,967
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Adosado Adosado 7 habitaciones en Hamburgo, Alemania
Adosado Adosado 7 habitaciones
Hamburgo, Alemania
Habitaciones 7
Área 400 m²
Número de plantas 3
La propiedad de lujo es una nueva casa adosada de tres plantas en un distrito de élite de Ha…
$8,06M
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Adosado Adosado en Renania del Norte-Westfalia, Alemania
Adosado Adosado
Renania del Norte-Westfalia, Alemania
Área 138 m²
Número de plantas 2
Full description:Townhouse new building in the city of Krefeld. Commission for the Buyer +4…
$622,494
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Adosado Adosado 5 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 5
Área 150 m²
Número de plantas 2
Nueva casa moderna con acabados de calidad en una zona relativamente joven y verde de Frankf…
$1,58M
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LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 3 habitaciones en Berlín, Alemania
Adosado Adosado 3 habitaciones
Berlín, Alemania
Habitaciones 3
Área 120 m²
Número de plantas 2
Casa adosada en venta en un nuevo edificio en 10119 Berlin.La casa tiene 2 plantas y 3 habit…
$1,53M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Adosado Adosado 5 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 5
Área 150 m²
Número de plantas 2
Nueva casa moderna con acabados de calidad en una zona relativamente joven y verde de Frankf…
$1,74M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Berlín, Alemania
Adosado Adosado 5 habitaciones
Berlín, Alemania
Habitaciones 5
Área 180 m²
Número de plantas 3
Casa (Townhouse) con terraza, balcón, plaza de aparcamiento frente a la casa y su propio peq…
$1,80M
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Adosado Adosado 7 habitaciones en Hamburgo, Alemania
Adosado Adosado 7 habitaciones
Hamburgo, Alemania
Dormitorios 7
Área 400 m²
Número de plantas 3
La propiedad de lujo es una nueva casa adosada de tres plantas en un distrito de élite de Ha…
$8,12M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Berlín, Alemania
Adosado Adosado 5 habitaciones
Berlín, Alemania
Dormitorios 5
Área 180 m²
Número de plantas 3
Casa (Townhouse) con terraza, balcón, plaza de aparcamiento frente a la casa y su propio peq…
$1,98M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Adosado Adosado 4 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 4
Área 105 m²
Número de plantas 2
Venta casa adosada de dos plantas en una zona tranquila de Frankfurt en Main. La casa ofre…
$596,886
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Adosado Adosado 4 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 4
Área 105 m²
Número de plantas 2
Venta casa adosada de dos plantas en una zona tranquila de Frankfurt en Main.La casa ofrece …
$656,480
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