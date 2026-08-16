Casas en Venta en Alemania

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77 propiedades total found
Villa 16 habitaciones en Oberbarenburg, Alemania
UP UP
Villa 16 habitaciones
Oberbarenburg, Alemania
Habitaciones 16
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 300 m²
Número de plantas 3
Bienvenido a una elegante familia o casa de vacaciones en el corazón de las Montañas de Pasc…
$512,079
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Vendedor particular
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Casa 7 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Casa 7 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Número de plantas 2
Full description:Nice house for your family 40489Düsseldorf/AngermundNext to the Heltorf cas…
$740,650
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Villa en Alemania
Villa
Alemania
Nº de cuartos de baño 3
Área 268 m²
Número de plantas 2
Número de habitaciones - 7terrazagarajeBase de referenciaBomba de calorKaminPiso calentadoEn…
$991,385
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DD CO DEDD CO DE
Casa 3 habitaciones en Juchen, Alemania
Casa 3 habitaciones
Juchen, Alemania
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Número de plantas 2
Full description: the house was built in 2017 (the property is well maintained) house ar…
$917,825
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Casa de campo 10 habitaciones en Wurselen, Alemania
Casa de campo 10 habitaciones
Wurselen, Alemania
Habitaciones 10
Número de plantas 2
Full description: The cottage house is located near the city of Würselen, 10 km from the city center
$1,74M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Berlín, Alemania
Adosado Adosado 3 habitaciones
Berlín, Alemania
Habitaciones 3
Área 120 m²
Número de plantas 2
3 rooms Details on request.
$1,65M
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Colonia, Alemania
Villa
Colonia, Alemania
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 8
Área 360 m²
Número de plantas 3
Quietness and comfort are the ideal combination of excellent infrastructure, first-class edu…
$2,16M
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Casa de campo 13 habitaciones en Pulheim, Alemania
Casa de campo 13 habitaciones
Pulheim, Alemania
Habitaciones 13
Área 360 m²
Número de plantas 3
Full description: Modern residential
$2,17M
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Villa en Mulheim an der Ruhr, Alemania
Villa
Mulheim an der Ruhr, Alemania
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 4
Área 620 m²
Número de plantas 3
Number of rooms: 9 bedrooms, 4 bathrooms, 4 garages and plenty of parking   Year of constr…
$3,98M
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Casa de campo 8 habitaciones en Dortmund, Alemania
Casa de campo 8 habitaciones
Dortmund, Alemania
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 382 m²
Número de plantas 3
Full description: 1957/ 2019 House area 382 m2 8 rooms 6 bedrooms 5 bathrooms 4 parking spac…
$2,27M
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Casa 16 habitaciones en Selters, Alemania
Casa 16 habitaciones
Selters, Alemania
Habitaciones 16
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 324 m²
Número de plantas 3
ISB GLOBAL Immobilien & BAUTRGERINVERSIONES DE GRUPO EN ALEMANIAMOREFAMILIES IN CENTRAL LAGE…
$1,37M
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ISB Global Immobilien
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Renania del Norte-Westfalia, Alemania
Adosado Adosado 6 habitaciones
Renania del Norte-Westfalia, Alemania
Habitaciones 6
Área 182 m²
$722,061
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Casa 4 habitaciones en Pulheim, Alemania
Casa 4 habitaciones
Pulheim, Alemania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 167 m²
Número de plantas 2
Descripción completa:house 2018-2019 built4 habitaciones (3 habitaciones)superficie habitabl…
$1,03M
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Casa en Gelsenkirchen, Alemania
Casa
Gelsenkirchen, Alemania
Área 1 485 m²
Número de plantas 5
¡Proyecto de entrada!Dos casas en Gelsenkirchen están a la venta, que actualmente están comp…
$654,601
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Baviera, Alemania
Adosado Adosado 3 habitaciones
Baviera, Alemania
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Número de plantas 3
• Type: New corner townhouse • Year of construction: 2024 • Rooms: 5 • Bedrooms: 3 • Baths:…
$690,967
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Casa de campo en Mulheim an der Ruhr, Alemania
Casa de campo
Mulheim an der Ruhr, Alemania
Área 257 m²
Número de plantas 2
Full description: Excellent condition of the object 15-18 minutes to Düsseldorf by car …
$1,45M
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Casa de campo en 49632, Alemania
Casa de campo
49632, Alemania
Área 233 m²
Número de plantas 2
El objeto se encuentra en Baja Sajonia.Es parte del distrito de Kloppenburg.La población es …
$685,464
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Dúplex 4 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Dúplex 4 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Número de plantas 2
Full description: Half of the house on  plot of land 470 m2.in a calm and quiet area of ​​Wi…
$871,352
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Villa 9 habitaciones en Sprendlingen, Alemania
Villa 9 habitaciones
Sprendlingen, Alemania
Habitaciones 9
Área 415 m²
Número de plantas 2
Moderna villa de 9 habitaciones con piscina al aire libre y una gran parcela en el centro de…
$6,34M
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Casa 4 habitaciones en Willich, Alemania
Casa 4 habitaciones
Willich, Alemania
Dormitorios 4
Área 180 m²
Número de plantas 2
Full description: A comfortable villa with 4 bedrooms, a large living room and a kitchen i…
$1,39M
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Adosado Adosado 7 habitaciones en Hamburgo, Alemania
Adosado Adosado 7 habitaciones
Hamburgo, Alemania
Habitaciones 7
Área 400 m²
Número de plantas 3
La propiedad de lujo es una nueva casa adosada de tres plantas en un distrito de élite de Ha…
$8,06M
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Casa 9 habitaciones en Monchengladbach, Alemania
Casa 9 habitaciones
Monchengladbach, Alemania
Habitaciones 9
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Número de plantas 3
Precio: 210.000 € por este precio tienes una casa de 3 apartamentos de 3 habitaciones! ¿Qué …
$248,786
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Casa 9 habitaciones en Monchengladbach, Alemania
Casa 9 habitaciones
Monchengladbach, Alemania
Habitaciones 9
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Número de plantas 3
Precio: 210.000 € por este precio tienes una casa de 3 apartamentos de 3 habitaciones! ¿Qué …
$244,404
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Casa en Duisburgo, Alemania
Casa
Duisburgo, Alemania
Área 355 m²
¡AUCCIÓN! Edificio de 6 apartamentos con 3 garajes en Duisburg-Neuenkamp - propiedad de inve…
$188,036
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Casa 4 habitaciones en Ratingen, Alemania
Casa 4 habitaciones
Ratingen, Alemania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 3
35415 Polheim-Holzheim Habitaciones: 4 Superficie habitable aprox.: 130 m2 Precio de compra:…
$268,682
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Casa 9 habitaciones en Essen, Alemania
Casa 9 habitaciones
Essen, Alemania
Habitaciones 9
Área 190 m²
Número de plantas 3
Information about the city:The history of Essen dates back to 800, the city is rich in cultu…
$649,448
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Villa 10 habitaciones en Grunwald, Alemania
Villa 10 habitaciones
Grunwald, Alemania
Habitaciones 10
Área 490 m²
Número de plantas 2
Villa de 10 habitaciones con ascensor con gran parcela en la prestigiosa zona de Munich - Gr…
$13,25M
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Casa 5 habitaciones en Willich, Alemania
Casa 5 habitaciones
Willich, Alemania
Habitaciones 5
Área 298 m²
Número de plantas 4
Full description: Year of construction 1978 The property is well maintained The living area …
$706,957
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Adosado Adosado en Renania del Norte-Westfalia, Alemania
Adosado Adosado
Renania del Norte-Westfalia, Alemania
Área 138 m²
Número de plantas 2
Full description:Townhouse new building in the city of Krefeld. Commission for the Buyer +4…
$622,494
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Casa 9 habitaciones en Monchengladbach, Alemania
Casa 9 habitaciones
Monchengladbach, Alemania
Habitaciones 9
Dormitorios 6
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Área 160 m²
Número de plantas 3
¡Un edificio de apartamentos es una inversión ideal!Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen)Pre…
$248,786
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