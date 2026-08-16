Guías para comprar obra nueva en Alemania
Preguntas frecuentes sobre nuevos edificios en Alemania
¿Cuáles son las ventajas de comprar nuevos edificios en Alemania en comparación con las construcciones antiguas del país?
Los apartamentos en un nuevo complejo residencial son más espaciosos y tienen diseños más originales que en los edificios del antiguo fondo. Los nuevos edificios también tienen una infraestructura interna mejor desarrollada. La mayoría de ellos son construidos por desarrolladores en Alemania bajo el principio de "ciudad dentro de la ciudad". Esto permite a los residentes utilizar todas las comodidades de la infraestructura sin salir del territorio del complejo residencial.
¿Cuáles son las reglas para los extranjeros a la hora de comprar vivienda en edificio nuevo alemán?
Los extranjeros pueden comprar libremente bienes raíces en Alemania en un edificio nuevo. Se permite la compra en efectivo y en el marco de los programas hipotecarios. Las transacciones se llevan a cabo ante notario.Además del costo del apartamento, los extranjeros deben pagar un impuesto sobre la propiedad de nueva construcción, una tarifa de registro, una comisión al agente inmobiliario y una tarifa de notario. En total, estos costes son de aproximadamente el 10-17% del precio de la propiedad.
¿Qué documentos se necesitan para comprar una obra nueva en Alemania?
Los únicos documentos que necesitan las personas extranjeras son un pasaporte y un visado. También deberá abrir una cuenta en un banco local, desde la cual se transferirá el dinero al vendedor después de la compra.