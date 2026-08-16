Apartamentos en venta en Alemania

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Apartamento 2 habitaciones en Kochel am See, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Kochel am See, Alemania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1/3
Venta de un acogedor Euro-dos con modernas reparaciones Euro. El diseño incluye un dormitori…
$509,560
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Apartamento 4 habitaciones en Duisburgo, Alemania
Apartamento 4 habitaciones
Duisburgo, Alemania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Un precio increíble para esta propiedad - sólo 95.000 euros.Un hermoso apartamento de 3 habi…
$117,963
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Apartamento 2 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 2
Área 74 m²
Hausgeld: 246 euro Commission for the Buyer +5.95% on the cost of the property.Details
$487,905
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Ático Ático 4 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Ático Ático 4 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 4
Área 150 m²
Número de plantas 6
ático de 4 habitaciones en un nuevo edificio, listo para entrar. Exclusivo ático con una su…
$2,14M
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Apartamento 2 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 2
Área 83 m²
Piso 2/2
furnished apartment for sale 2 rooms Exclusive apartment in a sought-after area of Düsseld…
$685,391
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Apartamento 2 habitaciones en Stuttgart, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Stuttgart, Alemania
Habitaciones 2
Área 50 m²
Número de plantas 7
Apartamento reformado de 2 habitaciones en venta 2a planta de apartamento en Stuttgart-Süd. …
$408,801
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Apartamento 3 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 3
Área 73 m²
Piso 2
The house is planned to be built in 2023. The house has an elevator. There is a loggia. L…
$720,241
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Apartamento 2 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 2
Área 57 m²
Piso 31/40
Spacious  2-room apartment with balcony  in a modern building with an elevator on the 31st …
$916,897
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Apartamento 3 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 3
Área 83 m²
Piso 3
Full description:3-room apartment with a balcony. Commission for the Buyer +7.14% of the co…
$579,837
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Estudio 1 habitación en Múnich, Alemania
Estudio 1 habitación
Múnich, Alemania
Habitaciones 1
Área 59 m²
Número de plantas 3
Apartamento ático de 1 habitación con terraza en la azotea se encuentra en la 3a planta en u…
$664,811
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Apartamento 3 habitaciones en Wiesbaden, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Wiesbaden, Alemania
Habitaciones 3
Área 80 m²
Número de plantas 3
Apartamentos en villas de la ciudad en el centro de la ciudad aristocrática de Wiesbaden. …
$922,004
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Apartamento 2 habitaciones en Duisburgo, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Duisburgo, Alemania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 1
🏡 Apartamento de inversión en venta en Duisburg-Hamborn (Alemania) El Apartamento es realmen…
$96,731
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Apartamento 2 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 1
Possible income per month - 1.700.00 € Possible income per year - 20.400.00 € Possible pro…
$600,663
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Apartamento 2 habitaciones en Meerbusch, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Meerbusch, Alemania
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 1
Apartments are offered in a new building in Meerbusch date of construction 2026 There are …
$637,994
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Apartamento 1 habitación en Essen, Alemania
Apartamento 1 habitación
Essen, Alemania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 21 m²
Piso 2
Aquí hay un resumen de los detalles más importantes sobre el apartamento ofrecido:**Propieda…
$68,641
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Apartamento 4 habitaciones en Duisburgo, Alemania
Apartamento 4 habitaciones
Duisburgo, Alemania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Objeto de inversión y vida!!!Mega instalación rentable en Duisburg, 95 m2. Esta oferta es li…
$117,467
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Apartamento 3 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 3
Área 129 m²
Piso 4
the house is well maintained the apartment is in excellent condition  the house has centra…
Precio en demanda
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Múnich, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Múnich, Alemania
Habitaciones 3
Área 82 m²
Número de plantas 5
Apartamento de 3 habitaciones en la primera planta de un edificio de apartamentos en el dist…
$1,01M
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Apartamento 3 habitaciones en Múnich, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Múnich, Alemania
Dormitorios 3
Área 99 m²
Número de plantas 5
Amplio apartamento de 3 habitaciones en la zona de prestigio central de Munich con grandes t…
$1,51M
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Apartamento 3 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 3
Área 82 m²
Piso 1
The house is planned to be built in 2023. LOCATIONFlingern Nord, one of the most popular re…
$749,488
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Ático Ático 4 habitaciones en Krefeld, Alemania
Ático Ático 4 habitaciones
Krefeld, Alemania
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 114 m²
Un proyecto prometedor para la construcción de 1-2 apartamentos en el ático de un edificio e…
$69,772
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Apartamento 2 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 2
Área 50 m²
Piso 4
the house is planned to be built in 2023. LOCATION   Flingern Nord, one of the most popular…
$493,714
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Apartamento 2 habitaciones en Stuttgart, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Stuttgart, Alemania
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Área 45 m²
Número de plantas 4
El apartamento bien cuidado de 2 habitaciones está situado en el edificio del primer piso, e…
$373,227
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Apartamento 3 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
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Fráncfort del Meno, Alemania
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Área 83 m²
Piso 3
Very good and advantageous location of the house in the city center! metro station 2 minutes…
$711,528
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Apartamento 2 habitaciones en Damp, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Damp, Alemania
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Número de plantas 5
Ubicación directa en la costa del Mar Báltico con playa, puerto de yates y deportes acuático…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Región de Hanóver, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Región de Hanóver, Alemania
Habitaciones 2
Área 69 m²
Número de plantas 3
La arquitectura del proyecto cumple con altos estándares, pero al mismo tiempo deliberadamen…
$524,851
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Hamburgo, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Hamburgo, Alemania
Habitaciones 3
Área 67 m²
Número de plantas 4
Apartamento de 3 habitaciones con balcón se encuentra en la 3a planta de un edificio de apar…
$600,663
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Apartamento 3 habitaciones en Múnich, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Múnich, Alemania
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Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Piso 2
$1,31M
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Ático Ático 4 habitaciones en Meerbusch, Alemania
Ático Ático 4 habitaciones
Meerbusch, Alemania
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Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Piso 3
construction date 2026 There are 6 apartments in total WE06 apartment area 136.56 m2 4 ro…
$1,11M
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Apartamento 4 habitaciones en Mauergasschen, Alemania
Apartamento 4 habitaciones
Mauergasschen, Alemania
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 2/4
Exquisito apartamento después de la renovaciónEl pago es posible en rublos.Este acogedor apa…
$850,981
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