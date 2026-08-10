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Propiedades residenciales en venta en Stuttgart, Alemania

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apartamentos
5
5 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Stuttgart, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Stuttgart, Alemania
Habitaciones 2
Área 50 m²
Número de plantas 7
Apartamento reformado de 2 habitaciones en venta 2a planta de apartamento en Stuttgart-Süd. …
$408,801
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Apartamento 2 habitaciones en Stuttgart, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Stuttgart, Alemania
Habitaciones 2
Área 45 m²
Número de plantas 4
El apartamento bien cuidado de 2 habitaciones está situado en el edificio del primer piso, e…
$373,227
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Apartamento 5 habitaciones en Stuttgart, Alemania
Apartamento 5 habitaciones
Stuttgart, Alemania
Habitaciones 5
Área 110 m²
Número de plantas 3
Edificio de apartamentos de tres plantas en Stuttgart de 6 apartamentos, la mayoría de los c…
$781,445
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Apartamento 3 habitaciones en Lauchweg, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Lauchweg, Alemania
Dormitorios 3
Área 81 m²
Número de plantas 2
Apartamento de 3 habitaciones en una nueva casa con ascensor con una ubicación céntrica en S…
$650,670
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Apartamento 3 habitaciones en Stuttgart, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Stuttgart, Alemania
Habitaciones 3
Área 81 m²
Número de plantas 2
Apartamento de 3 habitaciones en una nueva casa con ascensor con una ubicación céntrica en S…
$604,515
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