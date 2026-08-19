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Propiedades residenciales en venta en Fráncfort del Meno, Alemania

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apartamentos
20
casas independientes
6
26 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 2
Área 57 m²
Piso 31/40
Spacious  2-room apartment with balcony  in a modern building with an elevator on the 31st …
$916,897
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Ático Ático 5 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Ático Ático 5 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 5
Área 220 m²
Elegante ático en el distrito central de la ciudad- Ostend con impresionantes vistas de los …
$3,57M
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Apartamento 2 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 2
Área 63 m²
Piso 3
the object was sanitized at the end of 2019 floor gas heating Hausgeld: 249 euro
$784,418
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Apartamento 2 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 2
Área 51 m²
Piso 39/40
Full description: Spacious  2-room apartment with balcony  in a modern building with an ele…
$912,168
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Ático Ático 4 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Ático Ático 4 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 4
Área 150 m²
Número de plantas 6
ático de 4 habitaciones en un nuevo edificio, listo para entrar. Exclusivo ático con una su…
$2,14M
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Apartamento 3 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 3
Área 83 m²
Piso 3
Very good and advantageous location of the house in the city center! metro station 2 minutes…
$711,528
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Apartamento 2 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 2
Área 53 m²
Número de plantas 20
Apartamentos con excelente acabado y diseño compacto para un precio razonable con una ubicac…
$883,052
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Adosado Adosado 4 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 4
Área 105 m²
Número de plantas 2
Venta casa adosada de dos plantas en una zona tranquila de Frankfurt en Main.La casa ofrece …
$656,480
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Apartamento 2 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 2
Área 53 m²
Número de plantas 20
Apartamentos con excelente acabado y diseño compacto para un precio razonable con una ubicac…
$820,413
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Apartamento 2 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 2
Área 54 m²
Número de plantas 27
Las torres son uno de los símbolos de Frankfurt en el Main. El acristalamiento de suelo a te…
$755,242
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Ático Ático 4 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Ático Ático 4 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 4
Área 150 m²
Número de plantas 6
ático de 4 habitaciones en un nuevo edificio, listo para entrar.Exclusivo ático con una supe…
$2,16M
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Apartamento 3 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 3
Área 86 m²
Número de plantas 5
Apartamentos en este complejo residencial cumplen con los mayores requisitos. Opciones de ap…
$749,433
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Ático Ático 5 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Ático Ático 5 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 5
Área 220 m²
Elegante ático en el distrito central de la ciudad- Ostend con impresionantes vistas de los …
$3,60M
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Casa 7 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Casa 7 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 7
Área 240 m²
Número de plantas 2
Moderna casa de 2 plantas (7 habitaciones) en uno de los distritos centrales de Frankfurt - …
$2,69M
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 2
Área 59 m²
Número de plantas 6
Apartamento de 2 habitaciones con cocina integrada y balcón cerca del complejo de exposicion…
$534,348
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Apartamento 3 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 3
Área 67 m²
Número de plantas 4
Apartamento de 3 habitaciones con equipo de calidad en el moderno barrio de Frankfurt - Barr…
$723,259
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Villa en Fráncfort del Meno, Alemania
Villa
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 7
Área 240 m²
Número de plantas 2
Moderna casa de 2 plantas (7 habitaciones) en uno de los distritos centrales de Frankfurt - …
$2,96M
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Apartamento 2 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 2
Área 64 m²
Número de plantas 5
Apartamento de 2 dormitorios con loggia en la tercera planta del distrito central de Frankfu…
$698,262
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 3
Área 86 m²
Número de plantas 5
Apartamentos en este complejo residencial cumplen con los mayores requisitos. Opciones de…
$696,271
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Fráncfort del Meno, Alemania
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Área 64 m²
Número de plantas 5
Apartamento de 2 dormitorios con loggia en la tercera planta del distrito central de Frankfu…
$648,731
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Apartamento 2 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
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Fráncfort del Meno, Alemania
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Área 54 m²
Número de plantas 27
Las torres son uno de los símbolos de Frankfurt en el Main. El acristalamiento de suelo a te…
$701,669
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Apartamento 3 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
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Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 3
Área 67 m²
Número de plantas 4
Apartamento de 3 habitaciones con equipo de calidad en el moderno barrio de Frankfurt - Barr…
$778,480
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Adosado Adosado 5 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 5
Área 150 m²
Número de plantas 2
Nueva casa moderna con acabados de calidad en una zona relativamente joven y verde de Frankf…
$1,58M
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Apartamento 2 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 2
Área 59 m²
Número de plantas 6
Apartamento de 2 habitaciones con cocina integrada y balcón cerca del complejo de exposicion…
$575,146
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Adosado Adosado 5 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 5
Área 150 m²
Número de plantas 2
Nueva casa moderna con acabados de calidad en una zona relativamente joven y verde de Frankf…
$1,74M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Adosado Adosado 4 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 4
Área 105 m²
Número de plantas 2
Venta casa adosada de dos plantas en una zona tranquila de Frankfurt en Main. La casa ofre…
$596,886
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Parámetros de las propiedades en Fráncfort del Meno, Alemania

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