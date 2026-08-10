Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Mecklenburgische Seenplatte
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Mecklenburgische Seenplatte, Alemania

;
casas independientes
3
4 propiedades total found
Castillo 200 habitaciones en Klocksin, Alemania
Castillo 200 habitaciones
Klocksin, Alemania
Habitaciones 200
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 7 500 m²
Número de plantas 3
Uno de los más grandes, más bellos, completamente preservados GUTSANLAGEN en el país; 8 de 1…
$2,03M
Dejar una solicitud
Apartamentos multinivel 30 habitaciones en Klocksin, Alemania
Apartamentos multinivel 30 habitaciones
Klocksin, Alemania
Habitaciones 30
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 600 m²
Número de plantas 4
offered here for purchase: good-preserved, expansion & auml, 4-storey memory
$296,964
Dejar una solicitud
Casa grande 50 habitaciones en Ivenack, Alemania
Casa grande 50 habitaciones
Ivenack, Alemania
Habitaciones 50
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 550 m²
Número de plantas 2
Una de las últimas, conservada ALEMANIA del país:GODDIN administrador de propiedades con 7.0…
$194,321
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Castillo 135 habitaciones en Zettemin, Alemania
Castillo 135 habitaciones
Zettemin, Alemania
Habitaciones 135
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 3 600 m²
Número de plantas 4
- ¡Última casa en D. en construcción semi-rígida!“Unique GUTSHAUS en forma semicircular cerc…
$850,849
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Mecklenburgische Seenplatte, Alemania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir