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Propiedades residenciales en venta en Renania-Palatinado, Alemania

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apartamentos
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6 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Maguncia, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Maguncia, Alemania
Habitaciones 2
Área 67 m²
Número de plantas 4
Apartamentos en un nuevo edificio con una gran ubicación cerca del puerto en el Rin, una her…
$693,970
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ESTATE-SERVICE24
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Maguncia, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Maguncia, Alemania
Habitaciones 2
Área 58 m²
Número de plantas 4
El proyecto ofrece apartamentos exquisitos, individuales, con balcón o loggia con decoración…
$554,010
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ESTATE-SERVICE24
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English, Русский, Deutsch
Casa 8 habitaciones en Pirmasens, Alemania
Casa 8 habitaciones
Pirmasens, Alemania
Habitaciones 8
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
We are offering two new building projects in 66955 Pirmasens.Property descriptionThe offer i…
$627,140
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Gau Bischofsheim, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Gau Bischofsheim, Alemania
Dormitorios 2
Área 67 m²
Número de plantas 4
Apartamentos en un nuevo edificio con una gran ubicación cerca del puerto en el Rin, una her…
$691,337
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Apartamento 2 habitaciones en Gau Bischofsheim, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Gau Bischofsheim, Alemania
Dormitorios 2
Área 58 m²
Número de plantas 4
El proyecto ofrece apartamentos exquisitos, individuales, con balcón o loggia con acabados d…
$551,908
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Casa 8 habitaciones en Pirmasens, Alemania
Casa 8 habitaciones
Pirmasens, Alemania
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 3
EFH DHH para la venta en Pirmasens!¡Muy buena condición! ¡La mejor ubicación!66955 Pirmasens…
$285,932
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