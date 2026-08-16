Negocio en venta en venta en Alemania

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Care Property with Long-Term Returns – Invest in Boxberg (Saxony) en BoxbergOL Hamor, Alemania
Care Property with Long-Term Returns – Invest in Boxberg (Saxony)
BoxbergOL Hamor, Alemania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Número de plantas 2
🔹 Instalación de cuidado establecida con 56 unidades – 51 apartamentos individuales, 5 apart…
Precio en demanda
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Negocio listo 9 000 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Negocio listo 9 000 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 9 000 m²
La inversión propuesta incluye 5 edificios en buen estado con locales residenciales y comerc…
$18,54M
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Agencia
ESTATE-SERVICE24
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