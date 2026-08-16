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Casa en condominio en venta en Alemania

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24 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Múnich, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Múnich, Alemania
Habitaciones 3
Área 82 m²
Número de plantas 5
Apartamento de 3 habitaciones en la primera planta de un edificio de apartamentos en el dist…
$1,01M
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Hamburgo, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Hamburgo, Alemania
Habitaciones 3
Área 67 m²
Número de plantas 4
Apartamento de 3 habitaciones con balcón se encuentra en la 3a planta de un edificio de apar…
$600,663
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Maguncia, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Maguncia, Alemania
Habitaciones 2
Área 58 m²
Número de plantas 4
El proyecto ofrece apartamentos exquisitos, individuales, con balcón o loggia con decoración…
$554,010
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Región de Hanóver, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Región de Hanóver, Alemania
Habitaciones 3
Área 90 m²
Número de plantas 4
El apartamento propuesto de 3 dormitorios está situado en la segunda planta de un edificio d…
$584,218
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Darmstadt, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Darmstadt, Alemania
Habitaciones 3
Área 100 m²
Número de plantas 5
El concepto de diseño del proyecto se caracteriza por una zona verde con un parque. Terrazas…
$680,079
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Berlín, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Berlín, Alemania
Habitaciones 3
Área 98 m²
Número de plantas 3
Gran apartamento de 3 dormitorios en una zona verde de Berlín es ideal para familias. Equip…
$600,993
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TekceTekce
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 3
Área 86 m²
Número de plantas 5
Apartamentos en este complejo residencial cumplen con los mayores requisitos. Opciones de…
$696,271
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Múnich, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Múnich, Alemania
Habitaciones 3
Área 99 m²
Número de plantas 5
Amplio apartamento de 3 habitaciones en la zona de prestigio central de Munich con grandes t…
$1,40M
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Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones en Berlín, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones
Berlín, Alemania
Habitaciones 4
Área 100 m²
Número de plantas 5
Apartamento de 4 habitaciones de unos 100 m2 se encuentra en el centro de Berlín. Está situa…
$717,861
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Offenbach del Meno, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Offenbach del Meno, Alemania
Habitaciones 3
Área 100 m²
Número de plantas 4
Elegante arquitectura moderna, planta baja con jardín y amplias terrazas y loggias, baños co…
$545,143
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Berlín, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Berlín, Alemania
Habitaciones 2
Área 65 m²
Número de plantas 5
El edificio fue construido en 1998 y completamente modernizado en 2018. El apartamento con t…
$539,745
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Berlín, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Berlín, Alemania
Habitaciones 3
Área 100 m²
Número de plantas 3
Este hermoso apartamento está situado en un edificio de apartamentos bien cuidado con un est…
$593,720
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Múnich, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Múnich, Alemania
Habitaciones 2
Área 57 m²
Número de plantas 6
Este tranquilo y espacioso apartamento de 2 dormitorios con balcón se encuentra a pocos minu…
$669,284
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Berlín, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Berlín, Alemania
Habitaciones 2
Área 60 m²
Número de plantas 2
Apartamento de 2 habitaciones en una popular zona de Berlín - Friedrichshain. La sala de est…
$561,335
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Múnich, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Múnich, Alemania
Habitaciones 3
Área 85 m²
Número de plantas 5
Apartamento de 3 habitaciones en Múnich con dos balcones y habitaciones luminosas. En el ap…
$890,580
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Berlín, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Berlín, Alemania
Habitaciones 2
Área 56 m²
Número de plantas 3
El apartamento propuesto se encuentra en la segunda planta de un edificio de apartamentos ex…
$464,181
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Múnich, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Múnich, Alemania
Habitaciones 2
Área 66 m²
Número de plantas 4
Apartamento de 2 habitaciones en Munich en buenas condiciones (la renovación se llevó a cabo…
$507,361
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
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Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 2
Área 59 m²
Número de plantas 6
Apartamento de 2 habitaciones con cocina integrada y balcón cerca del complejo de exposicion…
$534,348
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Hanóver, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Hanóver, Alemania
Habitaciones 2
Área 53 m²
Número de plantas 4
Nuevo apartamento de 2 dormitorios en un atractivo barrio de Hanover - Wasserstadt Limmer. C…
$464,181
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Berlín, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Berlín, Alemania
Habitaciones 1
Área 51 m²
Número de plantas 4
Apartamento de 1 dormitorio en la primera planta con jardín en Berlín. Equipo: El apartame…
$356,232
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Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 4
Área 133 m²
Número de plantas 4
Apartamento amplio de 4 habitaciones en el distrito central de Düsseldorf. Los modernos equ…
$993,757
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Múnich, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Múnich, Alemania
Habitaciones 2
Área 59 m²
Número de plantas 5
Un confortable apartamento de 2 habitaciones en buen estado en Munich. El apartamento está s…
$550,540
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Neu Isenburg, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Neu Isenburg, Alemania
Habitaciones 3
Área 68 m²
Número de plantas 6
El complejo residencial, compuesto por varios edificios residenciales de alta altura y un ja…
$734,054
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Berlín, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Berlín, Alemania
Habitaciones 3
Área 78 m²
Número de plantas 6
El luminoso apartamento de 3 dormitorios está situado en el sexto piso y es un alojamiento u…
$717,861
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