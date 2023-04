ELBUS GmbH

Pirmasens, Alemania

de € 575,000

Ríndete a: 2024

Un nuevo edificio DHH está a la venta en una tranquila calle lateral de Pirmasens.



Tipo de objeto: EFH independiente La propiedad de la casa es totalmente sótano, el ático se expande.

Dirección: 66955 Pirmasens Hügelstr.

Año de construcción: aprox. 2023

Pasillo no.:

Pasillo No.:

Área del terreno: aprox. M ²

Superficie habitable: aprox. M ²

Área utilizable: aprox. M ²

Balcón / terraza: sí

Puertas de las habitaciones:

Baños: ducha, baño, inodoro, lavabo, ventana.

Cocina amueblada: no

Tipo de plaza de aparcamiento: garaje doble

Número de habitaciones: 6

Calidad del equipo: normal

Sótano: si

Tipo de calefacción: Aceite ( Conexión de gas disponible )

Disparo / fuente de energía: gas

Forma del techo: el techo a dos aguas está bloqueado. Azulejos de hormigón Nuevo 2021

Tipo de construcción: construcción sólida.

Paredes de circunferencia: mampostería

Ventana: doble acristalamiento Allu

Pasillo de la casa pintado, los terrenos y puertas están lijados y pintados.

Paredes interiores: mampostería, yeso, baldosas.

Suelo:

Revestimientos de paredes: usted: papel tapiz con pintura; Limpieza, azulejos

Exterior: yeso

Precio de compra: desde 350,000.00 € - 650,000.00 €

Comisión: 3,57% incl. 19% IVA.

Ubicación ( Ubicación a gran escala ): Pirmasens, una ciudad independiente en Renania-Palatinado Alemania, se encuentra en el extremo suroeste del bosque del Palatinado. Está rodeado por el distrito de Südwestpfalz y se encuentra en el extremo occidental del bosque del Palatinado. Los siguientes lugares más grandes están a una distancia de:

Zweibrücken aprox. 24 km

Kaiserslautern aprox. 37 km

Landau aprox. 45 km

Karlsruhe aprox. 85 km

Mannheim aprox. 92 km

Sarrebruck aprox. 63 km

Pirmasens se encuentra a una altitud de aprox. 62 km ² a una altitud de 360-400 m sobre el nivel del mar. NN con 42.184 habitantes ( Stand 31.Diciembre de 2017 ) que da como resultado una densidad de población de 680 habitantes por km ². La ciudad está conectada a la red ferroviaria y se encuentra desde los aeropuertos de la siguiente manera:

Sarrebruck aprox. 47 km

Karlsruhe / Baden aprox. 105 km

Frankfurt aprox. 160 km



Entorno ( ubicación a pequeña escala ):

El objeto a evaluar se encuentra en una calle tranquila de Pirmasens. El centro de la ciudad está a unos 800 metros. De fácil acceso en coche por la L270 y la A8. La parada de autobús de transporte público más cercana se encuentra a 2 minutos a pie. Los supermercados están dentro de un radio de aprox. 700 m, Estaciones de servicio. Otras tiendas para necesidades diarias, supermercados, restaurantes, estaciones de servicio, médicos, concesionarios de automóviles, etc. se encuentran a 3 km de distancia.

¿El objeto ha despertado su interés y todavía tiene preguntas?

Entonces puede contactarnos en cualquier momento.

Elena Buseinus

Su agente inmobiliario ( IHK / EIA ) de Pirmasens

Otro:

Toda la información se da a lo mejor de nuestro conocimiento. Los errores y las ventas intermedias están reservados. La sinopsis se utiliza para información preliminar. Toda la información sobre la vida / espacio utilizable, año de construcción, tipo de uso aprobado, cargas de construcción, permiso de construcción y condición de la propiedad, etc. no son verificados y garantizados por el corredor. Las partes interesadas tienen la oportunidad de ver los archivos de construcción en cualquier momento. Cuando se concluye el contrato de compra, el coraje del comprador es del 3,57%, incluido el IVA, y es facturado por Immobilien ELBUS GmbH. El precio de compra certificado se aplica al cálculo.