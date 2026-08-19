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Propiedades residenciales en venta en Baden-Wurtemberg, Alemania

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Stuttgart
5
Baden Baden
7
18 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Mauergasschen, Alemania
Apartamento 4 habitaciones
Mauergasschen, Alemania
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 2/4
Exquisito apartamento después de la renovaciónEl pago es posible en rublos.Este acogedor apa…
$850,981
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Apartamento 2 habitaciones en Stuttgart, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Stuttgart, Alemania
Habitaciones 2
Área 45 m²
Número de plantas 4
El apartamento bien cuidado de 2 habitaciones está situado en el edificio del primer piso, e…
$373,227
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Apartamento 3 habitaciones en Friburgo de Brisgovia, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Friburgo de Brisgovia, Alemania
Habitaciones 3
Área 80 m²
Número de plantas 1
Luminoso y acogedor apartamento de 3 habitaciones en la primera planta de un edificio de apa…
$464,202
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 2 habitaciones en Stuttgart, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Stuttgart, Alemania
Habitaciones 2
Área 50 m²
Número de plantas 7
Apartamento reformado de 2 habitaciones en venta 2a planta de apartamento en Stuttgart-Süd. …
$408,801
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Apartamento 5 habitaciones en Stuttgart, Alemania
Apartamento 5 habitaciones
Stuttgart, Alemania
Habitaciones 5
Área 110 m²
Número de plantas 3
Edificio de apartamentos de tres plantas en Stuttgart de 6 apartamentos, la mayoría de los c…
$781,445
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Apartamento 3 habitaciones en Friburgo de Brisgovia, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Friburgo de Brisgovia, Alemania
Habitaciones 3
Área 74 m²
Número de plantas 3
El apartamento está situado en la segunda planta de un edificio residencial construido en 19…
$390,723
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Denzlingen, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Denzlingen, Alemania
Dormitorios 3
Área 80 m²
Número de plantas 1
Luminoso y acogedor apartamento de 3 habitaciones en la primera planta de un edificio de apa…
$462,441
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Apartamento 2 habitaciones en Malmsheim, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Malmsheim, Alemania
Dormitorios 2
Área 45 m²
Número de plantas 4
El apartamento bien cuidado de 2 habitaciones está situado en el edificio del primer piso, e…
$371,812
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Apartamento 2 habitaciones en Baden Baden, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Baden Baden, Alemania
Habitaciones 2
Área 70 m²
Número de plantas 4
Ofrecido para comprar luminoso y acogedor apartamento de 2 habitaciones con una superficie d…
$431,796
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Apartamento 5 habitaciones en Baden Baden, Alemania
Apartamento 5 habitaciones
Baden Baden, Alemania
Habitaciones 5
Área 183 m²
Número de plantas 4
El apartamento con equipo de alta calidad (clase lujosa) se encuentra en una casa moderna de…
$1,30M
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Apartamento 5 habitaciones en 2, Alemania
Apartamento 5 habitaciones
2, Alemania
Dormitorios 5
Área 110 m²
Número de plantas 3
Edificio de apartamentos de tres plantas en Stuttgart de 6 apartamentos, la mayoría de los c…
$778,480
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Apartamento 3 habitaciones en Lauchweg, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Lauchweg, Alemania
Dormitorios 3
Área 81 m²
Número de plantas 2
Apartamento de 3 habitaciones en una nueva casa con ascensor con una ubicación céntrica en S…
$650,670
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Apartamento 5 habitaciones en Baden Baden, Alemania
Apartamento 5 habitaciones
Baden Baden, Alemania
Dormitorios 5
Área 183 m²
Número de plantas 4
El apartamento con equipo de alta calidad (clase lujosa) se encuentra en una casa moderna de…
$1,39M
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Apartamento 3 habitaciones en Stuttgart, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Stuttgart, Alemania
Habitaciones 3
Área 81 m²
Número de plantas 2
Apartamento de 3 habitaciones en una nueva casa con ascensor con una ubicación céntrica en S…
$604,515
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Apartamento 2 habitaciones en Baden Baden, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Baden Baden, Alemania
Dormitorios 2
Área 70 m²
Número de plantas 4
Ofrecido para comprar luminoso y acogedor apartamento de 2 habitaciones con una superficie d…
$464,764
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Apartamento 3 habitaciones en Baden Baden, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Baden Baden, Alemania
Dormitorios 3
Área 150 m²
Número de plantas 4
El apartamento de 4 habitaciones, reformado y bien mantenido, está situado en la primera pla…
$1,14M
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Apartamento 3 habitaciones en Baden Baden, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Baden Baden, Alemania
Habitaciones 3
Área 150 m²
Número de plantas 4
El apartamento de 4 habitaciones, reformado y bien mantenido, está situado en la primera pla…
$1,06M
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Apartamento 2 habitaciones en Musberg, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Musberg, Alemania
Dormitorios 2
Área 50 m²
Número de plantas 7
Apartamento reformado de 2 habitaciones en venta 2a planta de apartamento en Stuttgart-Süd.E…
$407,250
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