Work visa for qualified professionals

Sobre el Programa de Inmigración

Si todavía no ha dominado idiomas extranjeros, puede entrar con la ayuda de cursos intensivos de alemán preparatorio, que le permitirá aprender el idioma al nivel deseado, y luego ir a la universidad. Estos cursos están en algunas universidades, también hay escuelas privadas. Puedes estudiar en universidades si tienes derecho teórico a estudiar en Alemania. Después de completar el curso preparatorio en la universidad, no se puede ir más lejos a estudiar en ella - esto no está prohibido.

Nemusli Consult trabaja directamente con escuelas de idioma alemán. Le ayudaremos a encontrar una escuela, recoger los documentos necesarios, solicitar un curso y obtener una visa. Ofrecemos un paquete completo de servicios todo incluido y servicios individuales según sea necesario.