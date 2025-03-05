  1. Realting.com
Complejo residencial SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS

Tsikhisdziri, Georgia
de
$57,684
12/11/25
$57,684
17/5/24
$34,438
;
16
ID: 19745
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/11/25

Localización

  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Barrio
    Municipio de Kobuleti
  • Pueblo
    Tsikhisdziri

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    29

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Complejo residencial de élite en primera línea de mar, rodeado por un oasis de palmeras y rica flora y fauna, que ofrece impresionantes vistas del Mar Negro.

2.800 residencias frente al mar en tres edificios de gran altura están unidas por una amplia infraestructura recreativa.

Una amplia gama de apartamentos tipo estudio y de 1 dormitorio combinan funcionalidad con lujo moderno, proporcionando espacios amplios y cómodos.

El complejo será gestionado por una empresa gestora internacional con amplia experiencia en la gestión de complejos turísticos y hoteles. HOSPITALIDAD DE VALOR: una de las empresas de gestión líderes en el mundo con sede en Atlanta, EE. UU. Con una cartera de más de 90 hoteles y resorts en América del Norte y del Sur, el Reino Unido, África, Oriente Medio, la CEI y el Sudeste Asiático.

Localización en el mapa

Tsikhisdziri, Georgia
Alimentación
Ocio

