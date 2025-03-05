Complejo residencial SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS

Complejo residencial de élite en primera línea de mar, rodeado por un oasis de palmeras y rica flora y fauna, que ofrece impresionantes vistas del Mar Negro.

2.800 residencias frente al mar en tres edificios de gran altura están unidas por una amplia infraestructura recreativa.

Una amplia gama de apartamentos tipo estudio y de 1 dormitorio combinan funcionalidad con lujo moderno, proporcionando espacios amplios y cómodos.

El complejo será gestionado por una empresa gestora internacional con amplia experiencia en la gestión de complejos turísticos y hoteles. HOSPITALIDAD DE VALOR: una de las empresas de gestión líderes en el mundo con sede en Atlanta, EE. UU. Con una cartera de más de 90 hoteles y resorts en América del Norte y del Sur, el Reino Unido, África, Oriente Medio, la CEI y el Sudeste Asiático.