Locales comerciales en venta en Saranda, Albania

Propiedad comercial 55 m² en Gjashte, Albania
Propiedad comercial 55 m²
Gjashte, Albania
Área 55 m²
✅ Price: 120,000 Euros (negotiable) ✅ Location: Yacht Port, Sarande ✅ Construction area: 55m…
$138,013
Dejar una solicitud
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Italiano
Hotel 450 m² en Gjashte, Albania
Hotel 450 m²
Gjashte, Albania
Área 450 m²
Piso 2/3
Skanderbeg Street, a solo 80 metros mientras el cuervo vuela desde el marSuperficie: 450m2Su…
$1,72M
Hotel en Cuke, Albania
Hotel
Cuke, Albania
Número de plantas 4
Es una vista familiar adecuada. IEste hotel bien mantenido, construido en 2013, se encuentra…
$2,56M
Hotel 200 m² en Gjashte, Albania
Hotel 200 m²
Gjashte, Albania
Área 200 m²
Número de plantas 3
✅ Ubicación: Sarande✅ Superficie de cada planta: 200 m2 cada uno✅ Superficie terrestre: 600 …
$2,08M
