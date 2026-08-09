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Locales comerciales en venta en Northern Albania, Albania

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Bashkia Durres
144
Bashkia Shijak
5
109 propiedades total found
Propiedad comercial 42 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 42 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Número de plantas 5
Los locales están situados en el borde de la calle en el Museo, Durres, situado en el piso 0…
$111,410
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Propiedad comercial 102 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 102 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 102 m²
Piso 1
Un espacio está en venta en el complejo Tocak en la zona de Plazh. Según el certificado, el …
$173,610
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Propiedad comercial 38 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 38 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 38 m²
$60,171
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TekceTekce
For Sale: Industrial Warehouse (Kapanon) in Rrashbull area, outskirts of Durrës — ready for use, full documentation en Bashkia Durres, Albania
For Sale: Industrial Warehouse (Kapanon) in Rrashbull area, outskirts of Durrës — ready for use, full documentation
Bashkia Durres, Albania
Área 350 m²
Número de plantas 1
💰 Price: €330,000 📐 Total area: 350 m² 📦 Internal area: 235 m² 🛁 Bathroom: 1 🏢 Floor: 1 …
$383,354
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Propiedad comercial 63 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 63 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 2/11
Los locales están ubicados en el segundo piso de un edificio con ascensor en la calle A.Goga…
$115,381
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Propiedad comercial 45 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 45 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 45 m²
El espacio está situado en la planta baja de Kazazi en Durres. La propiedad tiene una superf…
$113,766
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Restaurante de 400 m² más 70 m² de sótano para la cocina. en Bashkia Durres, Albania
Restaurante de 400 m² más 70 m² de sótano para la cocina.
Bashkia Durres, Albania
Área 470 m²
Restaurante de 400 m² más 70 m² de sótano para la cocina. Cuenta con una escalera interior y…
$1,41M
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Propiedad comercial 133 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 133 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 133 m²
Piso 2/8
Las instalaciones están ubicadas en la segunda planta de un edificio en construcción en el c…
$263,277
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Propiedad comercial 2 800 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 2 800 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 2 800 m²
Piso 7/7
Los locales consisten en un edificio de 7 pisos situado en la nueva carretera portuaria de D…
$11,54M
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Local comercial en Bashkia Durres, Albania
Local comercial
Bashkia Durres, Albania
Área 121 m²
Commercial property, interior space: 121 m², veranda: 76 m².
$386,658
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Hotel 1 198 m² en Bashkia Durres, Albania
Hotel 1 198 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 25
Dormitorios 24
Nº de cuartos de baño 27
Área 1 198 m²
Piso 5/5
El apartamento está situado junto al mar en la zona de Kavaja Rock en Durres. La propiedad t…
$6,92M
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Propiedad comercial 88 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 88 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Oficina o espacio al por menor disponible para vender. Situado en la planta 0 en una zona oc…
$181,864
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Propiedad comercial 217 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 217 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Área 217 m²
Piso 1/10
El entorno se encuentra en la primera planta de un edificio cerca de Egnatia Street, Durres.…
$1,39M
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Propiedad comercial 66 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 66 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
La tienda se encuentra en la planta baja de un edificio de apartamentos junto a la carretera…
$138,458
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Propiedad comercial 47 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 47 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
El entorno se encuentra en la planta 0 al lado del Museo Democrático, Durres. La propiedad e…
Precio en demanda
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Restaurante, cafetería 219 m² en Bashkia Durres, Albania
Restaurante, cafetería 219 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 4
Área 219 m²
Este espacio se encuentra en la planta baja de un edificio de 6 pisos y tiene una superficie…
$410,471
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Propiedad comercial 58 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 58 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 58 m²
Piso 1/5
Los locales están situados en la primera planta del Flagship Center en Durres. La propiedad …
$173,072
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Propiedad comercial 75 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 75 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
En venta un espacio comercial con una superficie de 75 metros cuadrados. Situado en la zona …
$117,017
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Propiedad comercial 27 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 27 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Piso 1/5
Los locales están ubicados en el piso 0 de un edificio en construcción en la zona del Mercad…
$103,843
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Hotel 709 m² en Bashkia Durres, Albania
Hotel 709 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 26
Dormitorios 13
Nº de cuartos de baño 14
Área 709 m²
Piso -1/10
El hotel está situado en la zona de Durres Beach, parte de un complejo con administración re…
$1,54M
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Producción 576 m² en Bashkia Durres, Albania
Producción 576 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 3
Área 576 m²
Piso 2/2
La propiedad se encuentra en la carretera Tirana-Durres entre el sobrepaso de Fllake y el Ga…
$1,73M
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Hotel 363 m² en Bashkia Durres, Albania
Hotel 363 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 27
Dormitorios 27
Nº de cuartos de baño 27
Área 363 m²
Venta: Hotel de cinco pisos, situado en Iliria Beach, Durres. Hotel lujoso, totalmente funci…
$1,51M
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Propiedad comercial 8 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 8 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 8 m²
Las instalaciones están ubicadas en la planta baja de un edificio en el barrio 1, en Durres.…
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Propiedad comercial 50 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 50 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Muebles y accesorios para un salón de belleza, sala de masajes o habitación de cosmetología …
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Propiedad comercial 32 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 32 m²
Bashkia Durres, Albania
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Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
El espacio está situado en la planta baja de un nuevo edificio en Vollga cerca del edificio …
$108,173
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Propiedad comercial 13 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 13 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 13 m²
Piso -1
El espacio está situado junto a la carretera principal de la fuente de agua en Durrës, muy c…
$21,109
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Propiedad comercial 32 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 32 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 32 m²
Este espacio está situado en la planta baja de un nuevo edificio en la zona de la estación d…
$110,606
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Propiedad comercial 57 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 57 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 1
$131,740
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Propiedad comercial 65 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 65 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 65 m²
Número de plantas 1
🏢 ESPACIO COMMERCIAL PARA LA VENTA – ILIRIA BEACH, DURRÉS📍 Ubicación: Iliria Beach, DurrësUn…
$136,960
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Propiedad comercial 42 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 42 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Número de plantas 12
La tienda está situada en la planta baja de un nuevo edificio en Ish-Urt, Durres. Tiene 41,6…
$79,498
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